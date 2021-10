Wer erhält Zugriff auf iCloud-Daten im Todesfall? iOS 15 vereinfacht digitale Hinterlassenschaft

Hinterbliebene erhalten Zugriff auf iCloud-Daten

Nutzer kann beliebige Person(en) bestimmen

Start von "Legacy Contacts" in absehbarer Zukunft?

Als Apple iOS 15 im Juni vorstellte, konzentrierte sich das Unternehmen bei der Präsentation größtenteils auf Features, die im Nutzungsalltag für möglichst viele Anwender relevant sind. Dazu zählen beispielsweise Fokus-Modi für Benachrichtigungen und neue FaceTime-Funktionen. Doch das iPhone-Betriebssystem bietet auch eine Reihe weiterer Features, die nur in bestimmten Situationen relevant werden – wie "Legacy Contacts".Darüber lässt sich festlegen, wer nach dem Tod des jeweiligen Nutzers Zugriff auf dessen Daten erhält. Bislang ist die Funktion noch nicht freigeschaltet, doch Apple scheint den Start des Features vorzubereiten.Wer seine iPhone-Daten bislang für den Fall eines Unglücks oder natürlichen Todes für die Nachwelt verfügbar halten wollte, konnte dies nur über bestimmte Wege wie die Hinterlegung der Login-Informationen beispielsweise im Testament erledigen (Apple ID + Passwort und den Pincode des iPhones). Apple möchte die Prozedur in iOS 15 mithilfe von "Legacy Contacts" vereinfachen. Darüber lassen sich beliebige Personen festlegen, die im Falle des Todes des jeweiligen Anwenders auf dessen iCloud-Daten zugreifen können – darunter Fotos, Kontakte, Notizen und diverses mehr.Einige Inhalte werden jedoch für "Legacy Contacts" nicht verfügbar sein, da sie via Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt sind. Dazu zählen unter anderem Daten des Schlüsselbundes, der Health-App, Browser-Historie und Transaktionsinformationen der Apple Card.Der Prozess funktioniert folgendermaßen: Wer die Person oder die Personen bestimmen möchte, kann das über eine noch zu implementierende Funktion in iOS 15 tun. Die ausgewählten Kontakte erhalten einen digitalen Sicherheitsschlüssel, der den Zugriff auf besagte iCloud-Daten ermöglicht. Der Schlüssel funktioniert erst, wenn der Anwender nachweislich verstorben ist. Apple verlangt dazu einen Nachweis – in der Regel handelt es sich dabei um die Sterbeurkunde. Macworld berichtet von zwei Indizien, die auf einen Start des Features in absehbarer Zukunft hindeuten. Zum einen aktualisierte Apple kürzlich die iCloud-Nutzungsbedingungen und erwähnt darin explizit "Digital Legacy" mit Bezug auf "Legacy Contacts". Zum anderen versah das Unternehmen die hauseigene Website kürzlich mit mehr Hinweisen zu der Funktion – inklusive Links zu Support-Dokumenten, die aktuell aber noch nicht verfügbar sind.