iOS 15: Nachtmodus der Kamera kann dauerhaft deaktiviert werden

Manchmal problematisch

iOS 15 mit Abhilfe

Tipp: 30 Sekunden Nachtmodus-Foto

Am 10. September 2019 stellte Apple das iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max vor – mit einer sehr interessanten Funktion der Kamera: der Nachtmodus. Erkennt das iPhone, dass eine sehr dunkle Szenerie abzulichten ist, schaltet sich automatisch der Nachtmodus in der Kamera-App an. Der Nutzer kann die insgesamte Belichtungsdauer festlegen – aber mehr Konfigurationsmöglichkeiten bietet das Feature nicht.Beim Nachtmodus werden viele Aufnahmen mit unterschiedlicher Belichtungszeit angefertigt – und ein komplexer Algorithmus errechnet aus diesen Aufnahmen schließlich ein Foto. Auch bei sehr geringen Lichtverhältnissen lassen sich brauchbare Aufnahmen anfertigen – aber nur, wenn sich nichts im Fotoausschnitt bewegt.Manchmal jedoch schaltet sich der Nachtmodus unerwartet ein und verhindert ein spontanes Foto. Meist wird der Nutzer vom Kreuz in der Mitte des Bildes überrascht, welches eine Hilfe zum Stabilisieren des Handys während der Aufnahme ist – erst hierdurch merkt der Anwender, dass er kein Einzelbild gemacht hat, sondern gerade eine Bilderserie für ein Nachtfoto anfertigt.Doch mit iOS 15 schafft Apple Abhilfe: In den Einstellungen lässt sich unter Kamera"Einstellungen beibehalten" nun auch der Nachtmodus anwählen. Durch diese Option merkt sich das iPhone, wie der Nachtmodus bei den letzten Bildern konfiguriert war und behält diese Einstellung bei. Bereits unter iOS 14 lässt sich hier festlegen, dass die Kamera-App sich auch weitere Einstellungen dauerhaft speichert – wie zum Beispiel den Foto- bzw. Videomodus oder die Belichtungsanpassungen.Normalerweise stellt die Kamera-App die Standardeinstellungen wieder her, wenn diese für eine gewisse Zeit nicht benutzt wurde – und somit aktiviert sich der Nachtmodus auch wieder, selbst wenn der Nutzer ihn beim letzten Foto abschaltete.Standardmäßig erlaubt das iPhone nur Nachtfotos mit einer Dauer von 10 Sekunden. Doch wenn sich das iPhone auf einem Stativ befindet oder anderweitig fixiert ist, erlaubt die Kamera-App nach kurzer Zeit eine "Belichtungsdauer" von 30 Sekunden. Der Bewegungssensor des iPhones erkennt kleinste Bewegungen – nur wenn diese ausbleiben, bietet die Kamera die Option an, über 30 Sekunden hinweg Aufnahmen zu erzeugen.