iOS 15.6: Apple gibt die vierte Beta frei – Tage nach macOS 12.5 Beta 4

Wohl letzte Updates für ältere Macs und iPhones

Bekannte Verbesserungen der Updates

Die aktuell verfügbaren Systembuilds

System Buildnummer Veröffentlicht macOS 12.5 Beta 4 21G5056b 24.06.2022 iOS 15.6 Beta 4 19G5056c 28.06.2022 iPadOS 15.6 Beta 4 19G5056c 28.06.2022 watchOS 8.7 Beta 4 In Kürze 28.06.2022 tvOS 15.6 Beta 4 In Kürze 28.06.2022 audioOS 15.6 Beta 4 unbekannt 28.06.2022

Seit eineinhalb Monaten läuft die Betaphase von macOS 12.5, iOS 15.6, watchOS 8.7 sowie tvOS 15.6 bereits. Nach drei Betaversionen im Abstand von zwei Wochen hat Apple den Takt noch immer nicht beschleunigt. Die jetzt erschienenen vierten Betas sind ebenfalls zwei Wochen nach den letzten Builds erschienen, womit Apple noch nicht die zweite, schnelle Phase der öffentlichen Erprobung eintritt. Lediglich im Falle von macOS 12.5 fuhr Apple ein etwas rascheres Tempo, denn Beta Nummer Vier war schon vor einigen Tagen außer der Reihe erschienen. Nachdem schon zuvor keine weitreichenden Neuerungen mehr aufgetaucht waren, ist jetzt erst recht mit keinen wichtigen Änderungen mehr zu rechnen.Die Updates dürften weitestgehend dazu dienen, letzte Fehler in den Systemen zu beheben, denn für ältere Hardware werden iOS 12 und macOS 13 nicht mehr zur Verfügung stehen. Im Falle des Mac-Systems muss es beispielsweise mindestens ein Mac der Jahre 2017 oder neuer sein, womit auch das erste MacBook Pro mit Touchbar aus dem Reigen unterstützter Devices fällt. Wer iOS 16 installieren will, kann dies nur auf Smartphones seit dem iPhone 8 tun, selbst das iPhone 7 befindet sich nicht mehr in der Liste.Auch nach genauer Durchleuchtung der bisherigen Betaversionen waren nur geringe Anpassungen aufgefallen. Einen Fehler beseitigt Apple auf jeden Fall, denn die Musik-App konnte sich auf dem iPhone gegen den Willen der Nutzer immer wieder ins Dock schummeln und entfernte dann sogar eine andere App. Außerdem ist es in den Bedienungshilfen möglich, Siri etwas länger warten zu lassen, bis der Sprachassistent eine Aufforderung ausführt. Dies richtet sich an Nutzer mit sprachlichen Einschränkungen, denn bislang führten längere Sprechpausen dazu, dass Siri sich an die Arbeit machte – allerdings nicht wie von Anwendern beabsichtigt.Zum Abschluss wie immer die Zusammenfassung, welche Betas sich derzeit in der Downloadsektion des Entwicklerbereichs finden lassen, vermerkt ist außerdem die aktuelle Buildnummer sowie das Datum der Veröffentlichung.