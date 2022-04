macOS 12.4 und iOS 15.5: Apple gibt die erste Beta frei

macOS 12.4, iOS 15.5, iPadOS 15.5, watchOS 8.6, tvOS 15.5

Neuerungen noch unbekannt

Aktuelle Betaversionen im Entwicklerbereich

System Buildnummer Veröffentlicht macOS 12.4 Beta 1 21F5048e 5.4.2022 iOS 15.5 Beta 1 19F5047e 5.4.2022 iPadOS 15.5 Beta 1 19F5047e 5.4.2022 watchOS 8.6 Beta 1 19T5547f 5.4.2022 tvOS 15.5 Beta 1 19L5547e 5.4.2022

Für macOS Monterey gab es seit der Veröffentlichung im vergangenen Herbst drei größere Updates, iOS und iPadOS können sogar schon auf vier Aktualisierungen zählen. In rund zweieinhalb Monaten findet die diesjährige World Wide Developers Conference statt, auf der Apple aller Voraussicht nach macOS 13 sowie iOS 16 zeigt. Kaum jemanden sollte überraschen, dass sich bis zu den nächsten "Major Releases" noch einiges tut. Bis zur allgemeinen Freigabe dürfte es aber erneut September bis Oktober werden – weswegen noch von mindestens zwei weiteren Updates für macOS 12 und iOS 15 auszugehen ist. Für eines davon ist nun die Betaphase angelaufen. Apple ließ diesmal recht viel Zeit zwischen einem Update-Abend für alle sowie dem nächsten Testzyklus verstreichen – drei Wochen "betafrei" sind nämlich unüblich lang.Über den Entwicklerbereich stehen ab sofort macOS 12.4, iOS 15.5, iPadOS 15.5, watchOS 8.6 sowie tvOS 15.5 zur Verfügung. Da Apple die Neuerungen normalerweise erst in einer späteren Phase dokumentiert, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt, welche Änderungen die Entwicklungsabteilungen vornahmen. Wir aktualisieren diese Meldung, sobald konkrete Verbesserung auffallen. Teilnehmer des öffentlichen Testprogramms müssen sich indes noch etwas gedulden. Erst mit der zweiten Beta lädt Apple normalerweise auch alle registrierten Nicht-Entwickler ein. Möglicherweise schwerere Probleme frühzeitig zu erkennen, obliegt also zunächst nur Nutzern mit Entwickler-Account via developer.apple.com.Noch ist unklar, was Apple in den neuen Betriebssystemversionen verbessert hat. Meist wird dies entweder im Laufe des Abends oder am morgigen Tag bekannt – wir werden diese News ergänzen oder alle Neuerungen in einem gesonderten Artikel behandeln.Mit der Eröffnung einer neuen Probephase hält Apple die folgenden Vorabversionen über App Store Connect bereit. Sie finden in der Aufstellung wie üblich auch die jeweilige Buildnummer und das Datum der Veröffentlichung: