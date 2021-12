iOS 15.2 und macOS 12.1: Release Candidate erschienen, allgemeine Freigabe naht

Die größten Neuerungen

Aktuelle Betaversionen

macOS 12.1, RC, Buildnummer: 21C51 (veröffentlicht: 07.12.2021)

iOS 15.2, RC, Buildnummer: 19C56 (veröffentlicht: 07.12.2021)

iPadOS RC, Buildnummer: 19C56 (veröffentlicht: 07.12.2021)

watchOS 8.3, RC, Buildnummer: 19S55 (veröffentlicht: 07.12.2021)

tvOS 15.2, Beta 4, Buildnummer: 19K5050a (veröffentlicht: 02.12.2021)

Das Jahr geht nicht mehr lange, aller Wahrscheinlichkeit ruft Apple daher in der kommenden Woche alle Nutzer zum letzten Update-Abend 2021 auf. Inzwischen sind die bevorstehenden Systemupdates für macOS Monterey, iOS, iPadOS und watchOS im Status "Release Candidate" angelangt, Ende Oktober war der erste Build im Entwicklerbereich aufgetaucht. Sowohl für macOS 12.1 Monterey als auch iOS 15.2 gilt, dass sich Apple mehreren Funktionen widmete, die bereits im Juni zur WWDC angekündigt wurden. Ein Beispiel dafür ist die verspätete Einführung von SharePlay zur gemeinsamen Mediennutzung via FaceTime. Weiterhin nicht mit von der Partie ist hingegen Universal ControlWährend der Betaphase waren alle wichtigen Neuerungen bereits aufgetaucht. In das Themenfeld "Datenschutz" gehört unter anderem der App Privacy Report, um eine Übersicht zu erhalten, welche Drittanbieter-Apps Nutzerdaten sammeln. Auch "Limit IP Address Tracking" zählt zu den Neuerungen – eine Funktion, die vor einigen Monaten zunächst den Titel "iCloud Private Relay" trug. Nutzer von Apple Music können sich über die verbesserte Suchfunktion freuen, beim iPhone 13 gibt es eine neue Einstellung, um den automatischen Makromodus zu unterbinden. " Communication Safety " ist ein neuer Bestandteil von iMessage und soll Minderjährigen vor dem Anblick unerwünschter Bilder schützen. Ebenfalls neu: Die Verwaltung des digitalen Nachlasses, Wegwerf-Adressen direkt aus der Mail-App heraus, Start des "Apple Music Voice Plan" und verschiedene Fehlerbehebungen.Zuletzt wie immer der kurze Statusbericht zur Downloadsektion im Entwicklerbereich. Apple führt derzeit die folgenden Releases als Betaversion auf, angegeben sind Buildnummer und das Veröffentlichungsdatum.