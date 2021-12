iOS 15.2 auf der Zielgeraden – neue Beta, nicht mehr lange bis zur allgemeinen Freigabe

Updates mit diversen Neuerungen

Aktuelle Betaversionen

macOS 12.1, Beta 4, Buildnummer: 21C5045a (veröffentlicht: 01.12.2021)

iOS 15.2, Beta 4, Buildnummer: 19C5050b (veröffentlicht: 02.12.2021)

iPadOS 15.2, Beta 4, Buildnummer: 19C5050b (veröffentlicht: 02.12.2021)

watchOS 8.3, Beta 4, Buildnummer: In Kürze (veröffentlicht: 02.12.2021)

tvOS 15.2, Beta 4, Buildnummer: In Kürze (veröffentlicht: 02.12.2021)

Es deutet einiges darauf hin, dass Apple noch einen größeren Download-Abend für das laufende Jahr vorbereitet, bevor es anschließend in eine kurze Winterpause geht. Schon in der Vergangenheit schloss Apple das Softwarejahr meist Mitte Dezember mit einer letzten Runde an Aktualisierungen ab. Diesmal handelt es sich um macOS 12.1, iOS und iPadOS 15.2, watchOS 8.3 sowie tvOS 15.2. Besagte Systemversionen befinden sich seit Ende Oktober in der Betaphase, in der vorletzten Woche wechselte Apple in den schnellen Releasezyklus. Diesmal vergingen zwar wieder zwei Wochen zwischen den Builds, das ist aber der simplen Tatsache geschuldet, dass auch bei Apple Thanksgiving-Pause war. Nun steht die vierte Vorabversion zur Verfügung und lässt sich über den Entwicklerbereich laden – macOS 12.1 war bereits gestern über die Developer Connection aufgetaucht.Wenn die Aktualisierungen dann in wenigen Wochen auf den Markt kommen, gibt es mehrere neue Funktionen zu entdecken. Dazu zählt unter anderem der neue App Privacy Report, um eine Übersicht zu erhalten, welche Drittanbieter-Apps Nutzerdaten sammeln. Seit der dritten Beta mit von der Partie ist eine verbesserte Suchfunktion für Apple Music, außerdem kann man dem iPhone 13 fortan verbieten, automatisch in den Makromodus zu wechseln. Das Feature namens iCloud Private Relay zur Verschleierung der IP-Adresse nennt Apple in Zukunft "Limit IP Address Tracking", Wegwerf-Adressen gibt es direkt aus der Mail-App heraus. "Communication Safety" soll dazu beitragen, Minderjährige vor potenziell schädlichen Inhalten zu schützen (siehe ) – und die Verwaltung des digitalen Nachlasses nach dem Tod steht ebenfalls bald zur Verfügung.Zuletzt wie immer der kurze Statusbericht zur Downloadsektion im Entwicklerbereich. Apple führt derzeit die folgenden Releases als Betaversion auf, angegeben sind Buildnummer und das Veröffentlichungsdatum.