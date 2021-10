iOS 14.8.1 und iPadOS 14.8.1 erschienen

Ein Sicherheitsmangel wird aktiv ausgenutzt

Wie lange noch Updates?

iOS 15 und iPadOS 15 sind bereits seit einem Monat in der finalen Version auf dem Markt – doch aufgrund der Kontroversen rund um den lokalen Scan nach Kinderpornografie (welchen Apple aber mittlerweile zumindest aufgeschoben hat) steigen weniger Nutzer auf iOS 15 um. Alle Geräte, die iOS 14 unterstützten, können aber auch iOS 15 ausführen. Mit iOS 15 und 15.1 hat Apple einige Sicherheitsmängel korrigiert, welche der Konzern nun in einem gesonderten Update für iOS 14 nachreicht.Besitzt man noch ein iPhone oder iPad mit iOS 14, vermeldet die Softwareaktualisierung nun ein Update auf Version 14.8.1. Insgesamt hat Apple laut den Sicherheitsnotizen zwölf Lücken gestopft – daher ist die Installation allen Nutzern ans Herz zu legen.Viele der genannten Mängel sind kritischer Natur – manche erlauben zum Beispiel unter Umständen das Ausführen von eingeschleustem Programmcode. Die Sicherheitslücke mit der Nummer "CVE-2021-30883" ist einer der Mängel, welche über einen Fehler in "IOMobileFrameBuffer" das Ausführen von Programmcode mit Kernel-Privilegien erlaubt – und Apple hat Hinweise, dass diese Lücke tatsächlich von Hackern aktiv ausgenutzt wird. Die meisten der genannten Sicherheitslücken setzen keine spezielle Hardware voraus – alle von iOS 14 unterstützen Geräte sind angreifbar.Apple liefert normalerweise kaum Sicherheitsupdates nach, wenn alle Geräte der Vorversion auch auf die aktuelle, große iOS- und iPadOS-Version aktualisiert werden können. Dies war bei iOS 13 auf 14 der Fall und ist auch bei iOS 14 auf 15 gegeben. iOS 13 erhielt beispielsweise das letzte Update im September 2020 vor Erscheinen von iOS 14. Doch es gibt viele Hinweise, dass die Umstiegsrate auf iOS 15 deutlich hinter denen der Vorgängerversion zurückbleibt. Entweder Kunden sehen kaum Mehrwert in den Neuerungen von iOS 15 oder der "Skandal" um die lokalen Scans nach illegalem Bildmaterial schreckte Nutzer ab. Die Fülle an Lücken und Berichte über aktive Ausnutzung dieser hat Apple aber wohl zu dem Schritt bewogen, das heutige Update herauszugeben.Es ist aktuell nicht abzusehen, wie lange Apple iOS 14 noch mit Updates versorgt – da alle Geräte, die iOS 14 unterstützen, auf iOS 15 aktualisiert werden können. Mit Sicherheit wird dies auch damit zusammenhängen, wie viele grobe Sicherheitsfehler auftreten und wie sich die Umstiegsrate der Kunden entwickelt.