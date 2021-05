iOS 14.6 & macOS 11.4: Apple gibt schon wieder neue Beta frei

Apple Music HiFi?

Erwartete Zeitplanung

Aktuelle Betaversionen

macOS 11.4, Beta 3: Buildnummer: 20F5065a (veröffentlicht 10.05.2021)

iOS 14.6, Beta 3, Buildnummer: 18F5065a (veröffentlicht: 10.05.2021)

iPadOS 14.6, Beta 3, Buildnummer: 18F5065a (veröffentlicht: 10.05.2021)

tvOS 14.6, Beta 3, Buildnummer: 18L5565a (veröffentlicht: 10.05.2021)

watchOS 7.5, Beta 3, Buildnummer: 18T5564a (veröffentlicht: 10.05.2021)

Zwischen der ersten und zweiten Beta von iOS 14.6 verging ungewöhnlich wenig Zeit, denn schon nach einer Woche hatte Apple mit einem weiteren Build nachgelegt. macOS 10.14 Beta 2 folgte allerdings erst einige Tage später. Am heutigen Abend hat Apple nun die dritte Runde eingeläutet und aktualisierte Testversionen verteilt. Beim vermutlich vorletzten größeren Update für iOS 14 handelt es sich nach bisherigem Kenntnisstand eher um eine kleine Aktualisierung, bei der Bugfixes im Vordergrund stehen. Zumindest ist die Liste der bekannten Neuerungen zum aktuellen Zeitpunkt noch recht kurz. Auch in macOS 11.4 fielen bislang keine wichtigen Änderungen auf, selbiges gilt für watchOS 7.4 und tvOS 14.6.In der zweiten Beta war beispielsweise ein Hinweis darauf zu finden, dass auch Apple eine HiFi-Option für Musikstreaming vorbereitet. Erst kürzlich hatte Spotify derlei Pläne verkündet, wenngleich man für die Nutzung wohl etwas tiefer in die Tasche greifen muss. Einem Branchenmagazin zufolge geht Apple aber einen anderen Weg und will die höhere Bitrate ohne Aufpreis anbieten.Apples Betazyklen laufen normalerweise immer sehr ähnlich ab, weswegen man den Zeitpunkt der Veröffentlichung gut einschätzen kann. Demnach dürfte der nächste große Updateabend wohl irgendwann im Juni stattfinden – zumindest deutet der von Anfang an schnelle Takt auf keine sonderlich lange Testphase hin. Anschließend gibt es noch maximal ein weiteres Update für iOS 14 und macOS Big Sur, bevor dann im Herbst iOS 15 und macOS 12 erscheinen.Im Entwicklerbereich finden sich aktuell folgende Beta-Versionen von macOS 11.4, iOS 14.6, iPadOS 14.6, tvOS 14.6 und watchOS 7.5. Diese lassen sich allerdings nur mit einem Apple-Entwicklerzugang herunterladen. In Apples Public-Beta-Programm erscheinen diese Vorabversionen meistens einen Tag später.