iOS 14.6 & macOS 11.4: Apple gibt Release Candidates frei

Lossless-Option als wichtigste Neuerung

macOS 11.4, RC: Buildnummer: 20F71 (veröffentlicht 17.05.2021)

iOS 14.6, RC, Buildnummer: 18F71 (veröffentlicht: 17.05.2021)

iPadOS 14.6, RC, Buildnummer: 18F71 (veröffentlicht: 17.05.2021)

tvOS 14.6, RC, Buildnummer: 18L569 (veröffentlicht: 17.05.2021)

watchOS 7.5, RC, Buildnummer: 18T567 (veröffentlicht: 17.05.2021)

Erwartungsgemäß setzt Apple das hohe Tempo fort und gab daher heute bereits die vierte Vorabversion von iOS 14.6 sowie macOS 11.4 frei – diese ist allerdings bereits als Release Candidate und nicht mehr als Beta deklariert. Damit ist klar, dass bis zur Freigabe nicht mehr viel Zeit vergeht und die Erprobung des Updates vergleichsweise wenig Zeit in Anspruch nahm. Wie Apple in der Pressemitteilung zur Ankündigung der neuen Lossless-Option für Apple Music ankündigte, steht besagte Funktion ab Juni bereit – da iOS 14.6 hierfür erforderlich ist, muss das Update also bis dahin erfolgt sein. Es ist allerdings davon auszugehen, die finale Version spätestens in der kommenden Woche begrüßen zu dürfen.Schon in der ersten Betaversion von iOS 14.6 hatte Apple die audiotechnische Qualitätsoffensive angedeutet. Außerdem gab es Hinweise an diversen anderen Stellen, weswegen die heute erfolgte Ankündigung kaum noch jemanden überrascht haben dürfte. Wirft man einen Blick auf die bislang erschienenen Entwicklerversionen, so handelt es sich hierbei um die wichtigste Neuerung. Ansonsten fielen bislang nur kleinere Anpassungen auf, eine davon bezieht sich auf die jüngst erschienenen AirTags. Mit iOS 14.6 ist es nämlich möglich, anstatt einer Telefonnummer eine Mail-Adresse zu hinterlegen. Der neue Familienmodus für die Apple Card ist hierzulande hingegen nicht von großer Bedeutung, denn weiterhin gibt es die Karte nicht bei uns.Auch macOS 11.4 glänzt nicht mit üppigen Neuerungen. Neben der Lossless-Option für die Musik-App war bislang lediglich Unterstützung für Grafikkarten der Serie "AMD 6000 Navi" zu finden. In der Podcasts-App von iOS und macOS lässt sich zudem die neue Option verwenden, Abos abzuschließen und Anbieter somit direkt finanziell zu unterstützen. tvOS 14.6 und watchOS 7.5 stehen ebenfalls in den Startlöchern, wenngleich es sich dabei um reine Wartungsupdates handelt.Zuletzt wie immer noch die Übersicht, welche Betaversionen man momentan im Entwicklerbereich vorfindet. Normalerweise lässt Apple zwischen der Freigabe einer Entwicklerversion sowie dem Build für Teilnehmer des öffentlichen Betaprogramms rund einen Tag verstreichen.