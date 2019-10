iOS 13 und iPadOS: Einige lästige Fehler in Apples neuer Mail-App

Absender fehlt, neue Mails nicht in der Badge

Bereits kurz nach dem Erscheinen von iOS 13 und iPadOS berichteten zahlreiche Nutzer von Fehlern in der Mail-App des neuen Betriebssystems für iPhone und iPad. Etliche dieser Bugs hat Apple auch in der aktuellen Version 13.1.2 noch nicht behoben. Ganz so gravierend wie in Mail für macOS, bei dem es offenbar sogar zu Datenverlusten kommen kann, sind die Probleme in der mobilen Variante zwar nicht, viele Anwender empfinden sie aber als durchaus lästig.Zuweilen zeigt Mail auf iPhone und iPad den Absender einer empfangenen Nachricht nicht an. In unseren Tests konnten wir das bislang zwar nicht feststellen, im Internet berichten jedoch zahlreiche Nutzer von diesem Fehler. Zeitweilig beheben lässt sich dieses Verhalten unter Umständen, indem Mail beendet und das iDevice anschließend neu gestartet wird. Beobachten konnten wir hingegen einen anderen Bug: Nicht immer zeigen iOS 13 und iPadOS im roten Benachrichtigungssymbol des App-Icons die korrekte Anzahl neu eingegangener Mails an. Zuweilen fehlt die sogenannte Badge sogar ganz, obwohl elektronische Post eingegangen ist.Zumindest mit den IMAP-Servern einiger Anbieter versteht sich iOS-Mail anscheinend nur unzureichend. Bei einem Strato-Account beispielsweise ist zu beobachten, dass Mails auf iPhone und iPad zuweilen weiterhin im Posteingang zu finden sind, obwohl sie auf einem anderen Gerät gelöscht wurden. Mit Mailkonten etwa bei Host Europe oder all-inkl tritt dieses Problem offenbar nicht auf. Manchmal erfolgte bei unseren Tests darüber hinaus auch keine Synchronisation einzelner Postfächer, obwohl diese laut dem in den Einstellungen festgelegten Zeitplan eigentlich hätte stattfinden sollen.Lästig ist ein Fehler, den Apple in die Option "Alle auswählen" eingebaut hat. Will man mit dieser Schaltfläche alle Mails in einem Ordner markieren, um sie anschließend zu löschen oder zu verschieben, funktioniert das zwar zunächst. Unmittelbar danach entfernt die App jedoch die Markierung einer Mail, so dass man diese manuell wieder hinzufügen muss. Darüber hinaus hat Apple in der aktuellen Version von iOS-Mail eine praktisches Feature entfernt: Wurden bislang Spam-Mails mit "Alle auswählen" und "Alle löschen" direkt entfernt, so landen sie nun erst einmal im Papierkorb und müssen dort erneut gelöscht werden.Ob Apple diese Fehler in der Mail-App mit iOS 13.2 beheben wird, ist bislang nicht bekannt. Wer nicht so lange warten will, bis die Bugs behoben sind, kann eine alternative Mail-Anwendung nutzen, beispielsweise Spark Gmail oder Outlook . Allerdings landen bei diesen Anwendungen in aller Regel die Zugangsdaten des Postfachs auf einem Server des Anbieters.