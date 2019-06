iOS 13: Podcast-App bekommt Transkript-Suche und weitere neue Features

Transkript-Suche für bestimmte Podcast

Neuerungen bei Kategorien und Namensgebungen

Apple hat weitere Neuerungen für die Podcast-App in iOS 13 angekündigt. Das Unternehmen benachrichtigte registrierte Podcast-Anbieter per Mail, welche zusätzlichen Funktionen für Podcast mit der kommenden iOS-Version zur Verfügung stehen. Dazu gehören eine Transkript-gestützte Suchfunktion für Inhalte, neue Top-Kategorien wie „True Crime“ und hinzukommende Unterkategorien. Eine zusätzliche Änderung betrifft das Erscheinungsbild von Podcasts. Show- und Episoden-Seiten zeigen Bilder von Moderatoren und Gästen.Wenn Nutzer nach spezifischen Inhalten oder Keywords Ausschau halten und entsprechende Suchbegriffe eingeben, durchforstet die Podcast-App in iOS 13 auch eventuell verfügbare Transkripte der jeweiligen Beiträge. Apple zufolge ist die Transkript-Suche zunächst auf ausgesuchte „Top-Shows“ in englischer Sprache begrenzt. Das Feature wird aber nach und nach ebenso für weiteren Content angeboten. Zudem ist die Suche nach bestimmten Themen oder Personen möglich.Apple stellt außerdem diverse neue Kategorien in Aussicht. Das Unternehmen listet als Beispiele die englischen Varianten Fiction, History und True Crime auf. Hinzu kommen weitere Unterkategorien – für Fiction beispielsweise wird es unter anderem „Drama“ geben. Podcast trennt sich in iOS 13 jedoch auch von einigen Unterkategorien, die Apple zufolge nur selten verwendet wurden. „Sports & Recreation > Professional“ etwa erscheint bis auf Weiteres nur noch als „Sports“, bis eine neue Unterkategorie gefunden ist. Darüber hinaus wechseln einige Top-Kategorien den Namen. Aus „Sports & Recreation > Outdoor“ wird zum Beispiel „Sports > Wilderness“. Entsprechend passt Apple auch die Begriffe und Pfade bei weiteren Top-Kategorien an.