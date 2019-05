iOS 13: Support-Ende für iPhone 6 und älter, sowie iPhone SE?

Das Support-Aus für alle 4"-Modelle, inklusive iPhone SE?

iPod touch und iPad

Alter Zyklus wiederhergestellt

Rückblick: Neue Systeme und erstmals nicht mehr unterstützte iPhones

Erneut kursieren Gerüchte, wonach das nächste große iOS-Update einen gewissen Kahlschlag mit sich bringt: Anders als im Falle von iOS 12 reiche die Hardware-Unterstützung nicht übermäßig weit zurück. Die aktuelle iOS-Version lässt sich noch auf dem iPhone 5s des Jahres 2013 betreiben – und beschleunigte das betagte Gerät sogar noch. Es handelte sich um die sechste iOS-Version, welche sich auf dem iPhone 5s installieren ließ. Von mehreren Seiten war inzwischen zu hören , dass Apple mit iOS 13 gleich an mehreren iPhone-Generationen die Axt anlegt: Unter anderem das iPhone 5s als auch das iPhone 6 sollen aus dem Reigen der unterstützten Hardware herausfallen.Etwas kurios mutet hingegen die Behauptung an, auch das iPhone SE könne nicht mehr auf iOS 13 aktualisiert werden. Dies wäre überraschend, denn das iPhone SE setzt auf den A9-Prozessor, wie er auch im iPhone 6s zum Einsatz kommt. Die einzig denkbare Erklärung für so einen Schritt könnte lauten, dass Apple keine kleinen Displays mehr unterstützt, weil dies die UI-Gestaltung stark einschränkt. Blickt man auf die Verbreitung von Displaygrößen, so machen die 4" des iPhone 5s und SE nur noch sehr geringe Marktanteile aus.In Analogie zu den iPhone-Baureihen würde der Schritt auch das Aus des iPod touch bedeuten, der entgegen vieler Erwartungen keine Aktualisierung im Frühjahr erhielt. Das momentan vertriebene Modell verwendet einen A8-Prozessor, also den Chip des iPhone 6. Der Tablet-Bereich würde ebenfalls etwas ausgedünnt, sofern die Angaben der Realität entsprechen. Kein Systemupdate erschiene dann für das iPad Air sowie das iPad mini 2, die beide mit dem A7-Prozessor des iPhone 5s arbeiten.Erst vor wenigen Tagen hieß es, weitere Performance-Verbesserungen seien ein wichtiger Bestandteil von iOS 13. Glaubt man der Streichliste, so bedarf es dafür aber auch eines leistungsfähigeren Chips, vermutlich vor allem eines neueren Grafikchips. Nachdem iOS 12 keine Hardware-Generation über Bord war, iOS 13 nun aber gleich zwei, wäre zudem der "alte" Zyklus wiederhergestellt. Lediglich die angebliche Einstellung der SE-Unterstützung erscheint etwas merkwürdig.iOS 4 : Das Ur-iPhone von 2007iOS 5: iPhone 3GiOS 7: iPhone 3GSiOS 8: iPhone 4iOS 10: iPhone 4siOS 11: iPhone 5 (2012) und iPhone 5c (2013)