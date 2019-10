iOS 13.2 in der zweiten Beta – watchOS 6.1b3 und tvOS 13.2b2 ebenfalls verfügbar

iOS 13.2 schon bald verfügbar?

watchOS und tvOS ebenfalls als neue Beta

Apple hat soeben die zweite Entwicklerversion von iOS 13.2 freigegeben. Gleichzeitig taucht im Downloadbereich auch die zweite Beta von iPadOS 13.2 auf, welche wie üblich dieselbe Buildnummer trägt (nämlich 17B5068e). Welche wichtige Neuerung Bestandteil des iPhone-Systems ist, hatten wir in der vergangenen Woche bereits eingehend berichtet. Wie anlässlich der Produktvorführungen des September-Events demonstriert, erhalten iPhone 11 und iPhone 11 Pro eine Funktion namens "Deep Fusion".So wie der Nachtmodus sich um Fotos mit schlechter Beleuchtung kümmert und Smart HDR die Arbeit bei Bildern mit sehr hellen und dunklen Partien übernimmt, kommt dann auch ein spezieller Algorithmus für normales bis etwas schwächeres Licht zum Einsatz. Deep Fusion kombiniert die Informationen mehrerer in Reihe geschossener Fotos und ermöglicht einen Detailgrad, den man von Smartphone-Fotos zuvor nicht kannte. Unterhalb dieser Meldung finden Sie einen Artikel, der Deep Fusion im Detail unter die Lupe nimmt.Es gibt begründeten Anlass zu spekulieren, dass die Marktreife von iOS 13.2 samt Deep Fusion nicht mehr allzu weit entfernt ist. Zwischen der ersten und der zweiten Beta verging nämlich nur eine Woche, wohingegen Apple es ansonsten zu Beginn einer Betaphase immer ruhig angehen lässt. Die Beschleunigung auf den Wochentakt suggeriert meist ein baldiges Erscheinen der finalen Version. Im Falle von iOS 13.2 bedeutet dies, dass die Freigabe bereits Ende Oktober oder Anfang November erfolgen könnte.Gleichzeitig verteilte Apple auch die dritte Entwicklerversion von watchOS 6.1 sowie den zweiten Testbuild von tvOS 13.2. Beide Systeme dürften zusammen mit iOS 13.2 auf den Markt kommen. Die Buildnummern lauten 17S5068e für watchOS 6.1 und 17K5068b für tvOS 13.2. Noch nicht zum Testen bereit steht hingegen das erste Update von macOS 10.15 Catalina – Apples üblicher Updatepolitik zufolge taucht 10.15.1 aber vermutlich schon in der nächsten oder spätestens übernächsten Woche im Entwicklerbereich auf.