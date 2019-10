iOS 13.2, iPadOS 13.2 und tvOS 6.2 jetzt in der vierten Beta, fünfte Beta von watchOS 6.1

Neuerungen von iOS 13.2 und iPadOS 13.2

macOS Catalina 10.15.1 Beta 2 (17. Oktober): 19B77a

iOS 13.2 Beta 4 (23. Oktober): 17B5084a

iPadOS 13.2 Beta 4 (23. Oktober): 17B5084a

watchOS 6.1 Beta 4 (23. Oktober): 17S5083a

tvOS 13.2 Beta 3 (23. Oktober): 17K5082a

In schnellen Schritten nähert sich Apple der bevorstehenden Freigabe weiterer Systemupdates. Im Falle von iOS 13.2, iPadOS 13.2 und tvOS 13.2 hatte Apple bereits drei Betaversionen verteilt, am heutigen Abend erschien bereits der vierte Testbuild. Bei watchOS 6.1 gab Apple heute die fünfte Beta frei. Angesichts des von Anfang an schnellen Releasetakts ist davon auszugehen, dass die finale Version für alle Anwender nicht mehr weit entfernt steht. Spekulationen zufolge plant Apple das Update noch für diesen Monat, also möglicherweise am Dienstag kommender Woche. macOS 10.15.1 befindet sich zwar ebenfalls seit einigen Tagen in der Erprobungsphase, allerdings dürften bis zum Update noch einige weitere Wochen verstreichen.Eine Zusammenfassung der zahlreichen Änderungen in iOS 13.2 sowie iPadOS 13.2 hatten wir in dieser Meldung vorgenommen. Die wichtigste Neuerung ist aber wohl Deep Fusion, also jene neue Fotografie-Funktion für Besitzer eines iPhone 11 oder iPhone 11 Pro. Apple demonstrierte Deep Fusion auf dem Event im September, konnte das Feature jedoch nicht rechtzeitig zum Verkaufsstart des iPhone 11 fertigstellen. Sowohl von Apple als auch von anderen Testern gibt es bereits diverse Beispielfotos (siehe Apples Demo sowie ein externer Test ).Apple lässt sich Entwicklergemeinde bzw. Teilnehmer des öffentlichen Testprogramms nicht nur iOS 13.2 sowie iPadOS 13.2, sondern wie erwähnt auch macOS 10.15.1 Catalina testen. Ebenfalls in der Erprobungsphase befinden sich die nächsten Updates von watchOS und tvOS, welche in den Versionen 6.1 bzw. 13.2 allerdings keine sichtbaren Änderungen aufweisen. Public Betas gibt es von iOS, iPadOS, macOS Catalina, tvOS, nicht jedoch für watchOS. Allerdings ging Apple dazu über, gezielt Personen anzusprechen, ob sie neue Versionen von watchOS testen möchten.Wie immer gibt es auch einen Überblick mit Veröffentlichungsdatum und Buildnummern, welche Betaversionen sich derzeit im Entwicklerbereich tummeln.