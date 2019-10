Deep Fusion: Vergleichsfotos zeigen, was der neue Algorithmus leistet

Zukunft: Software-Filter?

Neben Smart HDR und Night Mode bringen die neuen 2019er iPhone-Modelle einen weiteren Foto-Modus mit, welcher aufwändiger ist als alle bisherigen Optimierungsalgorithmen von Apple: Deep Fusion. Damit bringt das iPhone 11 und 11 Pro für jeden Fall den optimalen Modus mit: Smart HDR für stark unterschiedlich belichtete Fotos, Deep Fusion für mittel bis dunkle Szenen und Night Mode für Fotos bei Nacht. In einem gesonderten Artikel haben wir bereits die generelle Funktionsweise des neuen Algorithmus erklärt. Am Mittwoch Abend veröffentlichte Apple die erste Vorabversion von iOS 13.2 – samt Deep Fusion. Die neue Funktion lässt sich aber nur auf der 2019er iPhones nutzen, ältere Modelle bleiben außen vor. Doch was bringt die neue Software wirklich? Tyler Stalman veröffentlichte einige Vergleichsfotos, auf denen recht gut zu erkennen ist, welche Verbesserungen Deep Fusion vornimmt. Besonders auffällig ist die verbesserte Qualität bei feinen Strukturen wie zum Beispiel Stoff: Solche Oberflächen zeigen nun erheblich mehr Details im Vergleich zu Fotos ohne Deep Fusion:Aber auch Bärte und Haut bekommen durch Deep Fusion erheblich mehr Schärfe, ohne das Rauschen zu erhöhen. Schaut man sich die Aufnahmen vergrößert an, wird schnell klar, wie viel mehr Details durch Deep Fusion erhalten bleiben:Apple und andere Hersteller verbessern zwar auch die Hardware der Kameras immer weiter und in jüngerer Vergangenheit statten Unternehmen Handys mit zwei, drei oder gar vier Kameras mit unterschiedlichen Linsen und Sensoren aus – doch der Platz ist und bleibt beschränkt und langsam nährt sich die Sensor-Technologie des physikalisch Machbaren. Immer mehr Hersteller setzen daher auf komplexe Algorithmen, um Fotos zu verbessern und die Nachteile der kleinen Sensoren auszugleichen. Apple kam zwar erst nach Google mit einem Night Mode und dem komplexen Deep-Fusion-Algorithmus auf den Markt – doch die Ergebnisse können sich wohl auch in der Praxis sehen lassen wie die obigen Bilder zeigen.