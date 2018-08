iOS 12 Beta: Nutzer werden zum Update aufgefordert – obwohl es keine Updates gibt

Anscheinend hat sich ein Fehler in Apples Software-Aktualisierung auf iOS-Geräten eingeschlichen – dies betrifft sowohl die Entwicklervorabversionen als auch die Public Beta. Kunden mit der aktuellen iOS-12-Beta werden derzeit fortwährend darauf hinweisen, dass ein System-Update installiert werden muss - welches gar nicht existiert.Die Frequenz des Hinweises scheint bei Nutzern unterschiedlich zu sein: Einige werden nur ab und an auf die nicht existente Aktualisierung hingewiesen, andere hingegen erhalten jede 10 Sekunden die Update-Meldung in Form eines Dialogs mit Schließen-Knopf.Zwei mögliche Gründe kommen in Betracht: Apple könnte es versäumt haben, das Ablauf-Datum der aktuellen Beta-Version anzupassen. Ist eine Vorabversion veraltet, erscheint normalerweise ein solcher Hinweis. Auch denkbar ist, dass der Update-Server von Apple derzeit falsche Update-Beschreibungen ausliefert, in der eine noch nicht erschienene Beta-Version aufgeführt ist.Momentan gibt es keine einfache Möglichkeit, wie Nutzer der aktuellen Beta-Version das Problem selbst beheben können. Es ist davon auszugehen, dass Apple den Fehler zeitnah korrigiert und entweder den Update-Server aktualisiert oder eine neue iOS-Beta herausgibt.