iOS 12: Apple zieht siebte Entwickler-Beta zurück

Apple ist nun dazu übergegangen, vor Veröffentlichung der finalen Versionen im Herbst von macOS Mojave, iOS 12, tvOS 12 und watchOS 5 Vorabversionen im Wochen-Rhytmus zu veröffentlichen. So erschien gestern Abend die siebte Beta von allen Betriebssystemen für eingetragene Entwickler. Offensichtlich hat sich aber ein schwerwiegender Mangel in der siebten Entwickler-Beta von iOS 12 eingeschlichen, so dass Apple gezwungen war, die Beta-Version zurückzuziehen.Nutzer berichteten bereits kurz nach Erscheinen, dass der Start von Apps manchmal mehr als 10 Sekunden in Anspruch nahm. Bei manchen Nutzern kurierte sich das Problem nach einiger Zeit von selbst, bei anderen bleibt das Problem trotz Neustarts und Neuinstallation bestehen. Auch System-Funktionen wie die Mitteilungszentrale oder der Lock-Screen sind von den merkwürdigen Pausen betroffen.Normalerweise sollten heute Abend die neuen Betaversionen im öffentlichen Apple-Betaprogramm erscheinen. Zumindest iOS 12 wird Apple aber verzögern, bis der Fehler behoben ist. Betroffene haben derzeitig die Wahl, ob sie kurzzeitig mit der schlechten Performance leben oder einen Restore der 6. Beta-Version durchführen. Es ist davon auszugehen, dass Apple noch in dieser Woche eine korrigierte Fassung veröffentlicht.