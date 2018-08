10.14 Mojave, iOS 12, watchOS 5 und tvOS 12 in der sieben Beta

Die am 6. August erschienene sechste Betaversion von 10.14 Mojave, iOS 12, watchOS 5 und tvOS 12 markierte den Übergang vom zwei- auf den einwöchigen Zyklus der Betaphase. Aus diesem Grund war absehbar, dass heute neue Builds erscheinen und die inzwischen siebte Betarunde für Entwickler einleiten. Ab sofort stehen die Builds über den Entwicklerbereich bzw. die systemseitige Software-Aktualisierung zur Verfügung.Die Buildnummern der siebten Betaversionen lauten:macOS 10.14 Mojave: 18A365aiOS 12 Beta: 16A5354bwatchOS 5: 16R5349atvOS 12: 16J5349aWie üblich gilt, dass in der späteren Betaphase nicht mehr mit größeren funktionellen Umstellungen zu rechnen ist. Die weitreichendste Neuerung der vergangenen Woche war, dass tvOS 12 jetzt mit "Dolby Atmos"-Surroundanlagen umgehen kann. Allerdings ist das keine Überraschung, sondern wurde von Apple bereits im Juni zur WWDC angekündigt. Bei macOS und iOS erfolgten hingegen nur noch Fehlerbehebungen. Apple arbeitet momentan die lange Liste bekannter Probleme ab, wenngleich mit jeder Beta zusätzliche Fehler dokumentiert werden. Bis zur Freigabe der finalen Versionen vergehen knapp eineinhalb Monate – also erscheinen sicherlich noch mindestens vier weitere Entwicklerversionen. Apple gab zudem einen neuen Betabuild von Xcode frei (Beta 6, 10L232m), in der vergangenen Woche wurde die Entwicklungsumgebung hingegen nicht aktualisiert.Laut Apple nehmen momentan rund vier Millionen Nutzer am öffentlichen Testprogramm teil, nachdem zuvor nur Entwickler auf Vorabversionen zugreifen konnten. Erst seit 2015 ermöglicht Apple allen Interessenten, kommende Betriebssysteme vorab zu testen. Weiterhin nicht mit von der Partie ist watchOS, da die Apple Watch mangels Recovery Mode keinen einfachen Umstieg auf ältere Versionen ermöglicht. In der fortgeschritteneren Betaphase gibt Apple Public Betas meist sehr kurz nach der Veröffentlichung neuer Entwicklerversionen frei – lediglich am Anfang müssen sich Mitglieder des Testprogramms etwas länger gedulden und ein bis zwei Betaversionen lang aussetzen.