iOS 12.1, watchOS 5.1 und tvOS 12.1 in Beta 4

Neuerungen der kommenden Systeme

Aktueller Betastand

macOS Mojave 10.14.1 beta 3 , Build 18B57c (8.10.2018)

, Build 18B57c (8.10.2018) iOS 12.1 beta 4 , Build 16B5084a (15.10.2018)

, Build 16B5084a (15.10.2018) watchOS 5.1 beta 4 , Build 16R5584a (15.10.2018)

, Build 16R5584a (15.10.2018) tvOS 12.1 beta 4 , Build 16J5600a (15.10.2018)

, Build 16J5600a (15.10.2018) Xcode 10.1 beta 3 , Build 10O35n (15.10.2018)

, Build 10O35n (15.10.2018) Shortcuts 2.1 beta 2 , Build 1A82 (15.10.2018)

, Build 1A82 (15.10.2018) Swift Playgrounds 2.2 beta , Build 2D131g (22.9.2018)

Für drei der vier kommenden Systemupdates ist die nächste Betarunde eröffnet. Während macOS 10.14.1 Mojave weiterhin bei der vor einer Woche freigegebenen dritten Betaversion verharrt, ist es bei iOS 12.1, watchOS 5.1 und tvOS 12.1 bereits die vierte Testversion. Man kann davon ausgehen, dass bis zur Freigabe der finalen Versionen noch mindestens drei Wochen vergehen. Da Apple weiterhin keine Einladung für ein zweites Herbst-Event verschickte, findet dieses frühestens in der letzten Oktoberwoche statt.Die erwarteten neuen Modelle des iPad Pro setzen aller Wahrscheinlichkeit nach iOS 12.1 voraus, denn entsprechende Hinweise ließen sich bereits in den Code-Tiefen finden. Aus diesem Grund erscheint Anfang bis Mitte November als realistischer Zeitpunkt für iOS 12.1. Bei tvOS 12.1 und watchOS 5.1 ist Apple hingegen zeitlich an keinen Hardware-Release gebunden – die neue Generation der Apple Watch erschien gerade erst und Gerüchte über ein überarbeitetes Apple TV kursieren nicht. Apples Entwicklerbereich dokumentiert zudem, dass die auch die Entwicklungsumgebung Xcode in einer neuen Beta vorliegt, Änderungen nennt Apple aber nicht.Mit iOS 12.1 (sowie macOS 10.14.1 Mojave) fügt Apple Unterstützung für FaceTime-Gruppenanrufe mit bis zu 32 Teilnehmern hinzu. Außerdem gibt es zahlreiche neue Emojis sowie eine wichtige Verbesserung für Besitzer eines iPhone Xs oder iPhone XR. Apple versprach nämlich, mit dem kommenden iOS-Update auch die Dual-SIMs der aktuellen Baureihen zu unterstützen. Einstellungen zur Tiefenschärfe bereits während des Fotografierens zählt zu den weiteren Verbesserungen von iOS 12.1. Wie üblich nimmt sich Apple auch zahlreicher bekannt gewordener Fehler an.Wie üblich bieten wir auch eine Übersicht zu den aktuellen Betaversionen samt Buildnummer sowie Datum des Erscheinens an. Folgende Testversion bietet Apple momentan an: