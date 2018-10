iOS 12.0.1 erschienen

Apple hat gerade das erste Fehlerbereinigungsupdate für iOS 12 herausgegeben. Mit iOS 12.0.1 behebt Apple einen ärgerlichen Fehler, der dazu führte, dass das neue iPhone Xs nicht lädt, obwohl es korrekt an einem Lighting-Kabel angeschlossen ist. Hier erwähnt Apple nur das neue iPhone Xs, obwohl auch Nutzer älterer Modelle von diesem Fehler betroffen sind.Ferner hat Apple auch ein Problem mit WLAN-Verbindungen beim iPhone Xs beseitigt. Die neuen iPhone-Modelle sollen nun verlässlicher zu 5-Ghz-Netzwerken Kontakt aufnehmen und nicht wie zuvor fast immer das 2,4Ghz-Band nutzen. Apple hat mit iOS 12.0.1 bei der iPad-Tastatur auch die ".?123"-Tasten wieder so angeordnet wie dies mit iOS 11 der Fall war.Mit iOS 12.0.1 sollen auch Untertitel in Videos verlässlich angezeigt werden. Apple hat außerdem einen Fehler korrigiert, bei dem Bluetooth plötzlich nicht mehr funktionierte und erst nach einem Neustart des Gerätes wieder zur Verfügung stand.Die Aktualisierung kann wie gewohnt über die Einstellungs-Update unter "Allgemein""Software Update" heruntergeladen werden und steht für iPhone und iPad ab sofort zum Download bereit.