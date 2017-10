iOS-11-Kompatibilität: Pixelmator und Das Erste aktualisiert

Das Erste

Die mobile Variante der Photoshop-Alternative Pixelmator unterstützt ab der neuen Version 2.4 iOS 11 vollständig (Store: ). Dies beinhaltet unter anderen das Bildformat HEIF sowie die erweiterte Drag-and-Drop-Funktion des iPad. Auch die App des öffentlich-rechtlichen Senders(Store: ) wurde fit für iOS 11 gemacht.Die zwei wichtigsten iOS-11-Neuerungen für Pixelmator sind HEIF-Support und Drag and Drop. Nutzer können HEIF-Bilder, die beispielsweise mit einem iPhone 7 oder 8 geknipst wurden, problemlos in Pixelmator importieren und bearbeiten. Hinzu kommt die erweiterte Drag-and-Drop-Funktion für das iPad, die es Nutzern erlaubt, Fotos oder sonstige Bilder zwischen Pixelmator sowie anderen Apps komfortabel hin und her zu schieben.Version 2.4 behebt außerdem einige Fehler. Dazu zählen das Verschwinden von Kompositionen, wenn der Anwender Layer hinzufügt oder entfernt, und App-Abstürze, nachdem Bilder geschlossen und schnell danach wieder geöffnet wurden.Pixelmator 2.4 erfordert mindestens iOS 9.1. Das Programm kostet 5,49 Euro (Store: ). Das Mac-Pendant erhielt die High-Sierra-Aktualisierung bereits letzte Woche (Store: ).Wer die App des Sendersverwendet, erhielt kürzlich ebenfalls ein Update, das hauptsächlich für die Kompatibilität mit iOS 11 zuständig ist. Zudem gibt es allgemeine Fehlerbehebungen. Die Anwendung bietet den Livestream des aktuellen TV-Programms und darüber hinaus Videos vieler Sendungen auf Abruf.Das Erste 3.0.9 benötigt iOS 8.2 oder eine neuere iOS-Version und ist kostenlos im App Store verfügbar (Store: ).