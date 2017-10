High-Sierra-Updates: Parallels Desktop 13.1 und Pixelmator 3.7

Parallels Desktop 13.1

Pixelmator 3.7

Sowohl Parallels Desktop als auch Pixelmator sind jetzt fit für macOS High Sierra (10.13). Die neuen Updates der beiden populären Mac-Apps sorgen für vollständige Kompatibilität mit Apples aktuellem Mac-Betriebssystem.Während sich Parallels Desktop 13.1 (Store: ) vorwiegend um Optimierungen für den Umgang mit Apples Dateisystem APFS und den Videocodec HEVC kümmert, konzentriert sich das Foto-Tool Pixelmator 3.7 (Store: ) vorrangig auf die Unterstützung des Bildformats HEIF.Die Virtualisierungs-App, die es Mac-Nutzern ermöglicht, andere Betriebssysteme wie Windows auszuführen, löst in Version 13.1 diverse Kompatibilitätsprobleme mit macOS High Sierra. Außer der Unterstützung für APFS, die eine höhere Leistung auf Geräten mit Flash-Speicher verspricht, und HEVC kommen weitere High-Sierra-Anpassungen hinzu.Nutzer können jetzt auch in High Sierra eine Boot-Camp-kompatible virtuelle Maschine erstellen. Außerdem behebt die neue Version einzelne Fehler im Zusammenhang mit Windows und bestimmten Apps. Dazu gehören einige Windows-Shortcuts, die nicht mit virtuellen Maschinen funktionieren. Auch die Installation von Parallels Tools in Windows XP und das Kopieren von Windows-Dateien zu macOS sollte wieder problemlos klappen.Parallels Desktop 13 kostet bei Amazon aktuell 65,99 Euro (Store: ).Die Photoshop-Alternative Pixelmator sorgt in der aktuellen Version 3.7 ebenfalls für die Beseitigung einiger Probleme im Zusammenspiel mit High Sierra. Die App ist laut Updatebeschreibung von nun an vollständig kompatibel mit macOS High Sierra. Außerdem funktioniert der Import und die Bearbeitung von Bildern im HEVC-Format.Pixelmator lässt sich zudem jetzt auch direkt aus der Fotos-App heraus starten. Entsprechende Bildbearbeitungen werden in der Fotos-Bibliothek gespeichert. Zu den weiteren Optimierungen zählen ein schnelleres und akkurateres Reparier-Tool sowie eine verbesserte Unterstützung von PSD-Dateien. Pixelmator 3.7 benötigt mindestens OS X El Capitan (10.11). Der Preis beträgt 32,99 Euro (Store: ).