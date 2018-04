Erste Beta von iOS 11.4 und tvOS 11.4 sowie watchOS 4.3.1 veröffentlicht

Aktualisierung

Apple hat soeben über die Apple Developer Connection neue Beta-Versionen von iOS (11.4, Build 15F5037c), tvOS (11.4, Build 15L5536c) und watchOS (4.3.1, Build 15T5535b) veröffentlicht - eine neue Beta-Version von macOS (wahrscheinlich macOS 10.13.5) steht noch aus. iOS 11.4 Beta 1 liegt das neue ClassKit-Framework für die Entwicklung von Apps für den Bildungsmarkt bei.Noch ist nicht bekannt, ob die erste Beta-Version von iOS 11.4 endlich AirPlay 2 und iCloud Messages mitbringt - beide Features kündigte Apple bereits für iOS 11 an, wurden aber bisher mit keinem finalen iOS-11-Update ausgeliefert und immer wieder verschoben.Bei iOS 11.4 und tvOS 11.4 wird es sich wahrscheinlich um die letzten größeren Aktualisierungen für iOS 11 handeln, die neue Funktionen mitbringen. Apple wird Anfang Juni diesen Jahres auf der Worldwide Developers Conference einen ersten Ausblick auf iOS 12 und macOS 10.14 sowie watchOS 5 und tvOS 12 geben, welche dann im Herbst an Endkunden ausgeliefert werden.Eingetragene Entwickler in Apples Entwicklerprogramm können die neuen Beta-Versionen über die Download-Seite der Apple Developer Connection ab sofort herunterladen. Ob und wann Apple die erste Beta-Version von iOS 11.4 und tvOS 11.4 im Public-Beta-Programm zur Verfügung stellt, ist nicht bekannt.: iOS 11.4 Beta 1 bringt Nachrichten-Sync über iCloud zurück (dies war auch in den Beta-Versionen von iOS 11.3 zu finden, wurde aber vor Veröffentlichung der finalen Version zurückgezogen). Auch unterstützt iOS 11.4 Beta 1 die Stereo-Wiedergabe über mehrere HomePods - setzt allerdings eine noch nicht veröffentlichte audioOS-Version (das Betriebssystem des HomePods) voraus.