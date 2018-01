iOS 11.3 bringt sortierbare App-Store-Reviews

Hilfreichste : Ganz oben erscheinen jene Reviews, die von den meisten anderen Nutzern eine »Hilfreich«-Markierung erhalten haben. Sie können eine solche vergeben, indem sie lange auf die entsprechende Rezension tippen.

Positivste: Sortiert die Liste von den Bewertungen mit den meisten Sternen bis zu denen mit den wenigsten.

Kritischste: Wie anzunehmen die umgekehrte Sortierung zu »Positivste«.

Neueste: Die frühere Standardeinstellung, die jede neue Rezension ganz oben in der Liste ansiedelt.

Kundenrezensionen sind ein wichtiger Bestandteil der App-Präsentationen im App Store. Neben der App-Beschreibung des Herstellers, Screenshots, technischen Daten und Update-Beschreibungen stellen sie oft eine Entscheidungshilfe für potentielle Käufer dar. Wenn sehr viele Reviews geschrieben werden, blicken die meisten aber nur noch auf die errechneten Durchschnitte und Sterneverteilung, denn bestimmte Rezensionen zu finden, ist dann sehr schwierig.Das kommende iOS-Update auf Version 11.3, dessen erste Testversion inzwischen an Entwickler und öffentliche Tester verteilt wurde, schafft da ein wenig Abhilfe. Erstmals können Nutzer die schriftliche Reviews nach verschiedenen Kriterien sortieren. Sobald man in der App-Präsentation unter »Kundenrezensionen« auf »Alle ansehen« getippt hat, erscheint am Kopfende der Liste die Sortierungsfunktion. Insgesamt gibt es vier mögliche Einteilungen:Die Sortierung hilft nicht nur beim Durchforsten von vielen Rezensionen, sondern beseitigt auch einen kleinen Fehler, der in vergangenen Versionen von iOS 11 bei den App-Store-Reviews sein Unwesen trieb. Viele Nutzer aus unterschiedlichen Ländern berichteten, bei ihnen zeige die Review-Sektion standardmäßig uralte Rezensionen an, die teilweise aus den Anfangstagen des App Stores stammen. Diese sind im Allgemeinen lange nicht mehr relevant genug, um heutigen Käufern bei der Kaufentscheidung zu helfen.Apple verbesserte die App-Store-Reviews in letzter Zeit auch durch andere Maßnahmen. Sinnvoll ist etwa die Möglichkeit für Entwickler, auf Rezensionen von Käufern zu reagieren, falls darin inhaltlich falsche Angaben gemacht werden oder auch einfach, um sich zu bedanken. Mit iOS 11 wurde schließlich die gesamte Oberfläche des App Stores aktualisiert und an den Look von Apple Music angepasst.