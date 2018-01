iOS 11.2.5 erschienen - tvOS 11.2.5 und watchOS 4.2.2 ebenfalls

Das leidige Akku-Thema

tvOS 11.2.5 und watchOS 4.2.2

Apple überspringt mit dem aktuellen iOS-Update mehrere Versionsnummern, ging allerdings nicht so weit, die Aktualisierung gleich iOS 11.3 zu taufen. Das heutige Erscheinen des Updates auf iOS 11.2.5 ist keine Überraschung, denn Apple hatte die Freigabe bereits in der vergangenen Woche angedeutet. Über speziell präparierte Seiten war es möglich, die Nachrichten-App auf Mac und iPhone direkt zum Abstürzen zu bringen, sobald das Programm versucht, ein Vorschaubild zu erzeugen. Eine entsprechende Seite auf GitHub, mit der Problem bereits demonstriert wurde, ist inzwischen aber abgeschaltet. Apple kündigte vor einigen Tagen an, den Fehler zeitnah zu beseitigen.Auch die Unterstützung des HomePods, dieser kommt im Februar auf den Markt, zählt zu den Verbesserungen. Vorlesen von News via Siri gibt es für Nutzer in den USA, Großbritannien und Australien, nicht jedoch im deutschsprachigen Raum. iOS 11.2.5 für alle iOS-Geräte zur Verfügung, die auch iOS 11 unterstützen. Laden und installieren lässt sich die neue Systemversion entweder über das integrierte Software-Update in den Systemeinstellungen oder via iTunes, wenn iPhone/iPad mit dem Mac verbunden sind.Eine wesentliche Änderung stellte Apple kürzlich für das Power Management in Aussicht. Apple will es erlauben, die Drosselung bei schlechter werdenden Akkus oder auch sehr kalten Temperaturen zu deaktivieren. Damit einher geht allerdings auch die Gefahr, dass sich das iPhone unerwartet abschaltet. Apples vieldiskutierte Änderung mit iOS 10.2.1 vor einem Jahr beseitigte jenes Problem - war aber bekanntlich mit Leistungseinbußen verbunden. Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch unbekannt, ob die versprochene Änderung bereits vorgenommen wurde.Aktualisierung: Besitzer eines iPhone 6, 6s und iPhone 7 müssen sich noch etwas gedulden, die neue Funktionen zur Deaktivierung des Akkuschutzes erfolgt erst später und noch nicht mit iOS 11.2.5.Ebenfalls in einer neuen Version verfügbar sind die Betriebssysteme von watchOS und tvOS. Es handelt sich dabei um reine Wartungsupdates ohne neue Funktionen. Die Aktualisierung der Apple Watch funktioniert über die entsprechende App auf dem iPhone, das Apple TV wird über die Systenmeinstellungen auf die aktuelle Version gehievt.