iOS 11.1.1 mit Fehlerbehebungen erschienen

Etwas mehr als als eine Woche liegt die Veröffentlichung von iOS 11.1 zurück, da wartet Apple mit dem ersten Bugfix-Update auf. Im Mittelpunkt stehen dabei zwei behobene Fehler, die viele Nutzer verärgert hatten. Beispielsweise sorgte ein Problem mit der Autokorrektur dafür, dass ein groß geschriebenes "i" automatisch ersetzt wurde. Das System machte aus "I" direkt "A" mit Fragezeichen-Symbol daneben. Wer also nicht beim Tippen aufpasste und der Autokorrektur freien Lauf ließ, produzierte damit bisweilen ziemlich unverständliche Eingaben. Anfang der Woche veröffentlichte Apple bereits ein Support-Dokument mit Workaround (Auto-Korrektur deaktivieren oder die Ersetzung löschen), mit dem heute erschienenen Update soll das Problem aber wie bereits von Support-Mitarbeitern angekündigt beseitigt werden. Hervorgerufen wurde der Fehler übrigens durch fehlerhafte Behandlung von Emojis, slo der Zuordnung von Textzeichen zu den entsprechenden Bildern.Als zweiten Punkt führt Apple in der Updatebeschreibung auf, dass die Zuverlässigkeit von "Hey, Siri" wiederhergestellt wird. Ein Problem hatte laut Apple dazu geführt, die Stimmaktivierung "Hey, Siri" plötzlich nicht mehr verwenden zu können. Wer sich die Frage stellt, wie die Erfassung des Stimmkommandos überhaupt funktioniert und ob Apple dafür permanent jedes gesprochene Wort mitschneiden muss, kann in diesem Artikel einige Informationen zu den Hintergründen nachlesen.Apples Updatebeschreibung endet mit dem üblichen Hinweis auf ein umfangreiches Support-Dokument mit allen Informationen zu Sicherheitsaspekten - in dem das gerade erschienene Update allerdings noch nicht zu finden ist. Laden und installieren lässt sich iOS 11.1.1 wie üblich via Software-Aktualisierung in den Systemeinstellungen oder über iTunes. Die Download-Größe hängt davon ab, auf welchem Gerät und mit welchem System das Update durchgeführt wird.