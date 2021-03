iMovie-Update: Merkwürdiges, aber ungefährliches Profil nach Installation

Apple vergisst Profil

Ungefährlich und löschbar

Log-Profile von Apple

Vor knapp einer Woche veröffentlichte Apple ein Update für iMovie für den Mac auf Version 10.2.3. Vielen Nutzern fallen solche Updates nicht auf, da diese meist automatisch durch den Mac App Store durchgeführt werden. Wer jedoch nach Installation des iMovie-Bugfix-Updates die Systemeinstellungen öffnet, findet dort wahrscheinlich einen Punkt wieder, welcher bei den meisten Anwendern vorher nicht vorhanden war: Profile.Profile bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten: Beispielsweise zur Massenkonfiguration bestimmter Einstellungen, E-Mail-Konten, VPN-Netzwerke oder Restriktionen auf einer Vielzahl von Macs. Aber auch Entwickler verwenden Profile während der Entwicklung, um beispielsweise das Ausführen von einer Entwicklerversion einer App auf bestimmten Macs zu gestatten.Bei der Aktualisierung von iMovie auf Version 10.2.3 hat Apple es aber offensichtlich versäumt, ein solches Entwicklerprofil aus iMovie zu entfernen. Die Installation des Updates sorgt automatisch dafür, dass sich ein Profil von iMovie auf dem Mac installiert:Der Punkt "Profile" in den Systemeinstellungen ist normalerweise versteckt, wenn keine Profile installiert sind – für die allermeisten Anwender ist die Funktionalität auch uninteressant. Ist jedoch ein Profil vorhanden, taucht der Punkt in den Systemeinstellungen auf.Die Mitauslieferung des Profils im iMovie-Update ist zwar ein Fehler von Apple – jedoch gefahrlos. Es besteht kein Sicherheitsrisiko und der Betroffene kann das Profil einfach in den Systemeinstellungen unter Profile entfernen – dann verschwindet der Punkt "Profile" wieder, wenn keine weiteren Profile installiert sind. Auch wenn das Profil entfernt wurde, startet iMovie trotzdem ohne Probleme.Wie bereits oben beschrieben können Profile eine Vielzahl von Einstellungen und Verhaltensweisen in macOS und iOS anpassen. Sucht man ein Problem auf dem Mac, iPhone oder iPad, ist häufig der Blick in Logausgaben ein Anfang. Apple bietet hierzu eine nützliche Sammlung diverser Profile, um detailliertere Logausgaben zu aktivieren.