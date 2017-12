iMessage für Android - per App und mit Mac

Wie iMessage für Android funktioniert

Lange Lebenszeit unklar

Im Vorfeld der Entwicklerkonferenz im vergangenen Jahr kursierten Gerüchte um mögliche Apple-Pläne, iMessage nicht nur für iOS und macOS, sondern auch für die Android-Plattform anzubieten. Über die Nachrichten-App ließen sich schon immer auch Nachrichten an Android-Nutzer verschicken - diese werden jedoch als (möglicherweise kostenpflichtige) SMS und eben nicht als iMessage zugestellt. Einige Monate später hieß es dann sogar, Apple habe bereits ein funktionierendes Konzept entwickelt. Bekanntlich erreichte dieses aber niemals Marktreife und von Apple-Oberen war auch keine große Begeisterung für derlei Pläne zu spüren. Walt Mossberg zufolge hält Apple die iMessage-Exklusivität für einen wichtigen Punkt, um Nutzer an das Apple-Ökosystem zu binden. Außerdem ist iMessage nicht nur eine App, sondern ein tief ins System integrierter Dienst.Da es wohl kein offizielles iMessage für Android geben wird, hat ein Entwickler Initiative ergriffen und eine App namens weMessage entwickelt. Diese soll den Großteil der Funktionen von iMessage unterstützen, darunter auch Dateianhänge oder den "Nicht stören"-Modus. Weitere Features umfassen Gruppen-Chats, einen integrierten Medien-Player sowie Lesebestätigungen. Der Entwickler betont, keinerlei Reverse Engineering betrieben zu haben, sondern komplett auf Apples offizielle Werkzeuge zu setzen. An dieser Stelle kommt auch die Einschränkung: Ein Mac ist nämlich für die Verarbeitung und Weiterleitung der iMessages erforderlich. Dieser fungiert als iMessage-Server und übernimmt die Kommunikation mit dem Android-Gerät.Der Macher hinter weMessage ist sich sicher, daher keine rechtlichen Schwierigkeiten mit Apple zu bekommen, da ja die Apple-Plattform nicht verlassen werden. In der Vergangenheit war Apple recht aggressiv gegen derlei Angebote vorgegangen, die allerdings auch meist darauf basierten, Apples Schnittstellen nachzubauen. Ob weMessage daher lange überlebt, ist fraglich. Zur Einrichtung von weMessage sind zwei Komponenten erforderlich: Die macOS-App (der "weServer") sowie die eigentliche Android-App aus dem Play Store.