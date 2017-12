iMac Pro im Store, Lieferzeiten, RAM-Wechsel, Mac Pro

Aktuelle Lieferzeiten

Arbeitsspeicher wechseln

Neuer Mac Pro weiterhin in Arbeit

Seit gestern lässt sich der iMac Pro bestellen, die Auslieferung beginnt frühestens Ende Dezember, wahrscheinlich aber erst Anfang Januar. Mit etwas Glück kann es aber trotzdem gelingen, noch in diesem Jahr einen iMac Pro auf den Schreibtisch zu stellen. So bestätigte Apple, dass man ab kommender Woche erste Apple Stores mit den Geräten beliefern werde. Natürlich kann nicht die komplette Konfigurationsvielfalt angeboten werden, allerdings sollen populäre Ausstattungslinien vorhanden sein. Apple zufolge steht der iMac Pro ab "Mitte der Woche" in den Geschäften. Man kann allerdings davon ausgehen, dass Apple keine großen Lagerbestände bereitstellen kann. Gäbe es diese bereits, dann würde auch die Auslieferung der Online-Bestellungen schneller anlaufen.Anders als bei vielen anderen Produkteinführungen schoss die Lieferzeit des iMac Pro allerdings nicht direkt in die Höhe. Bei der Standardkonfiguration zeigt sich Apple optimistisch und spricht von "1-2" Wochen. Gestern hatte Apple übrigens noch Ende der ersten Januarwoche vermerkt. Auch alle anderen Varianten mit acht oder zehn Prozessorkernen sind zum gleichen Zeitpunkt versandbereit - ungeachtet der gewählten Optionen für Arbeitsspeicher, Flash-Speicher oder Grafikkarte. Geduld ist allerdings erforderlich, wenn es 14 oder gar 18 Xeon-Kerne sein sollen. Die Lieferprognose steht dann weiterhin bei "sechs bis acht Wochen". Apple gibt zudem an, ab wann die Abholung in einem Apple Store möglich wäre. Bei den Top-Konfigurationen ist es der 21. Februar, ansonsten der 4. Januar.Was wir gestern bereits berichteten hatten, wurde von Apple nun noch einmal offiziell bestätigt. Zwar ist der Arbeitsspeicher nicht vom Nutzer zu wechseln, wohl aber von Apple oder autorisierten Apple-Händlern. Keine Angaben gibt es bislang, was Apple für den Umbau an Kosten veranschlagt.Ja, man arbeite weiter am komplett neuen Mac Pro, so eine Stellungnahme von Apple. Leider gibt es keine weiteren Angaben bezüglich Konzept oder Zeitplanung des modularen Systems, dem auch ein neues Apple-Display zur Seite gestellt werden soll. Die einzige konkrete Aussage war, der Mac Pro komme nicht im Jahr 2017 - diese stammt von April.