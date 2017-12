iMac 4K und 5K von 2017 erstmals generalüberholt zu vergünstigten Preisen bei Apple

iMac 4K

iMac 5K

Weitere Macs im Store

Auf die jüngste iMac-Generation musste die Apple-Welt besonders lange warten. Nachdem der beliebte Desktop-Mac 2016 gänzlich ohne Aktualisierung verblieb, kam das lang erwartete Hardware-Update erst im Juni 2017 auf der Entwicklermesse WWDC. Ein gutes halbes Jahr später tauchen beide Varianten der neuen Generation, also 4K mit 21,5''-Display und 5K mit 27''-Display, auch im Apple Refurbished Store auf. Wie üblich bietet Apple hier generalüberholte Hardware mit einem etwa 15-prozentigen Rabatt an.So gibt es etwa einen iMac 21,5'' mit einem 3,0 GHz Kaby-Lake-Prozessor, 8 GB DDR4-RAM und der Grafikkarte Radeon Pro 555 zum Preis von 1.269 Euro (regulär: 1.499 Euro). Allerdings verfügt dieses Modell noch über eine klassische Festplatte mit 1 TB Kapazität. Wer eine Fusion Drive mit gleicher Kapazität, 3,4 GHz und eine Radeon Pro 560 als Grafikkarte bevorzugt, wird für 1.439 Euro fündig (regulär: 1.699 Euro). Die 4K-Variante hat ein Retina-Display mit 4.096 x 2.304 Pixeln. An Anschlüssen bringen sämtliche 2017er iMacs 4 USB-3-Steckplätze, 2 Thunderbolt-3-Ports, 1x Gigabit-Ethernet, einen Klinkenstecker und einen Kartenslot mit.Auch Freunde der größeren 27-Zoll-Variante, die für eine Retina-Auflösung von 5.120 x 2.880 Pixeln steht, werden bereits fündig und zwar in gleich vier Ausführungen. Ein Modell mit 3,4 GHz, 1 TB Fusion Drive und einer Radeon Pro 570 ist für 1.779 Euro zu haben. Hundert Euro teurer wird es, wenn man statt der Festplatte eine 256 GB große SSD eingebaut haben will. Für 1.949 Euro gibt es 3,5 GHz und als Grafikkarte eine Radeon Pro 575 mit 4 GB Videospeicher und 1 TB Fusion Drive. Wer bei dem Modell sogar 2 TB Fusion Drive und einen 3,8-GHz-Prozessor haben möchte, benötigt selbst mit Rabatt immer noch 2.199 Euro.Natürlich gibt es neben den Desktop-Rechnern auch eine ganze Reihe von Notebooks im Refurbished Store. Sowohl bei MacBook als auch bei MacBook Pro sind bereits seit einiger Zeit 2017er Modelle verfügbar. Ein 12''-MacBook mit 8 GB DDR3-RAM, 512 GB Flash-Speicher auf PCIe Basis und Intel HD Graphics 615 gibt es für 1.529 Euro statt 1.799 Euro. Die unterschiedlichen MacBook-Pro-Modelle bedienen eine Preispalette von 1.269 Euro bis 1.909 Euro.Weiterführende Links: