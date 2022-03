Apple-Managerinnen: Mac Studio ist Ergebnis von 20-jähriger Erfahrung - Entwicklung war "überwältigend"

Mac Studio fußt auf 20-jähriger Erfahrung

Powerbook G4 und Mac mini dienten als Inspiration

Mac Studio

Der Mac Studio markiert einen weiteren Höhepunkt in Apples zweijährigem Umstellungsprozess auf die Ära der hauseigenen M-Chips. Die kompakte Workstation ist dabei nicht nur der leistungsstärkste ARM-Rechner aus Cupertino, sie stellt auch eine völlig neue Produktkategorie zwischen iMac und Mac Pro dar. Das erklärte jüngst der für das Produktmarketing von Mac und iPad verantwortliche Manager Tom Boger in einem Interview mit TechCrunch (siehe ). Der Mac Studio trägt aber auch zahlreiche kreative Gene in sich, welche bereits vor Jahrzehnten die Geräte des kalifornischen Unternehmens prägten.In die Entwicklung des Mac Studio flossen die Erfahrungen aus zwanzig Jahren ein. Das berichtet Kate Bergeron, Apples Vice President Hardware Engineering, jetzt im Gespräch mit Robert Leedham von GQ - Gentlemen's Quarterly . Die Managerin ist seit langer Zeit in Cupertino tätig und war bereits an der Entwicklung des 2003 erschienenen Powerbook G4 mit 17-Zoll-Display beteiligt. Der Mac Studio hat zwar mit diesem Gerät so gut wie nichts mehr gemein, dennoch waren die damals beim technischen Design gesammelten Erfahrungen bei seiner Entstehung sehr hilfreich. "Seinerzeit war alles, was wir in den Laptop einbauten, eine neue Erfindung", so Bergeron. Ziel war es, einen wirklich tragbaren Computer mit einem akzeptablen Gewicht und extremer Performance anbieten zu können.Die damals entwickelte Kreativität, mit deren Hilfe das Powerbook G4 und später der Mac mini sowie das MacBook entstanden, kam dem Design-Team des Mac Studio zugute. Man habe sich an die seinerzeit bahnbrechenden Produkte erinnert, sich diese noch einmal angeschaut und von ihnen gelernt, so Bergeron gegenüber GQ. Das führte in einigen Aspekten zu innovativen Lösungen, welche die Entwicklung der Hochleistungs-Workstation mit dem extrem kompakten Formfaktor erst ermöglichten. Der gesamte Design-Prozess bis hin zur Vorstellung auf dem "Peek Performance"-Event sei überwältigend gewesen, sagten Bergeron und Apples ebenfalls am Gespräch mit Robert Leedham beteiligte Marketing-Managerin Colleen Novielli. Herausgekommen sei ein Gerät, dass die Vorgaben des Unternehmens erfülle. Man wisse aber nicht, wie die Nutzer es einsetzen werden, und sei sehr gespannt, welche kreativen Dinge sie damit in Zukunft anstellten.im Apple Online Store