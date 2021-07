iCloud Mail: Großflächiger Ausfall des Apple-Mail-Dienstes

Dauer unklar – kein Workaround

Mails nicht verloren

Wer aktuell versucht, über "iCloud Mail" E-Mails zu empfangen oder zu versenden, wird wahrscheinlich von einer Fehlermeldung begrüßt. Der Grund ist allerdings nicht beim Nutzer, sondern bei Apple zu suchen. Seit kurz nach 15 Uhr sind die Apple-Mail-Server für diverse Anwender nicht mehr zu erreichen.Da Apple sehr auf verteilte Systeme setzt, sind nicht alle Anwender von dem Problem betroffen. Für manche funktioniert der Dienst ganz normal, andere können zwar Mails empfangen, aber nicht versenden und bei einigen klappt zwar das Versenden, aber nicht das Empfangen.Es ist noch nicht bekannt, wie lange Apple für die Behebung des Problems benötigt. Erste Berichte zu Problemen mit iCloud Mail tauchten bereits am heutigen Morgen auf, doch die Mehrzahl der Anwender scheint erst am Nachmittag von dem Ausfall betroffen zu sein.Unternehmen können Betroffene momentan nichts – außer abzuwarten oder auf einen anderen Mail-Dienst auszuweichen. Auch die Web-Oberfläche des Mail-Dienstes auf iCloud.com ist von dem Ausfall betroffen und ist somit keine temporäre Alternative.Normalerweise behebt Apple derartige Probleme binnen einiger Stunden. Im April fiel iCloud Mail bereits schon einmal aus – damals behob Apple das Problem innerhalb von drei Stunden.Wichtig ist, dass E-Mails, welche aktuell an iCloud-Mail-Adressen versendet werden, höchstwahrscheinlich nicht verloren sind. Mail-Server stellen im Normalfall eine E-Mail erneut zu, wenn der Zielserver kurzzeitig nicht wie erwartet reagiert – oder der Versender erhält eine entsprechende Fehlernachricht. Nur wenn der Versender die Fehlernachricht ignoriert, ist die E-Mail verloren.