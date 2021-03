Zufallszahlen: Apple führt neue Seriennummern ein

Betrug durch erratene Nummern

Nicht zu erratene Zufallsnummern

Nur noch Apple kann die Seriennummer dekodieren

Aktuell verrät eine Seriennummer eines Apple-Gerätes eine Menge über die Herkunft, die Ausstattung und das Fertigungsdatum. Dies ist für Kunden und für freie Reparaturwerkstätten praktisch, da man sofort erkennen kann, wann zum Beispiel ein Gerät gefertigt wurde oder ob es von einem Reparaturprogramm betroffen ist. Zum Beispiel gibt die 4. Stelle bei einem Mac an, in welchen Jahr Apple das Gerät herstellte. Steht hier ein "S", bedeutet dies, dass Apple das Gerät in der 2. Jahreshälfte 2016 fertigte. Die ersten beiden Stellen geben die Fabrik an. Beispielsweise steht "C3" für das Foxconn-Werk in Shenzhen, China.So praktisch dies auch für Kunden oder freie Reparaturwerkstätten ist, so groß ist auch die Gefahr, dass Betrüger gültige Seriennummern "erraten". Es kam in der Vergangenheit zu vielen Betrugsfällen, in denen Kriminelle die kompletten Innereien von iPhones entnahmen, aber so präparierten , dass diese eine gültige, erratene Seriennummer ausgaben.Wie Apple nun in einem internen Memo an AppleCare-Mitarbeiter bekannt gab, kommen in Zukunft andere Seriennummern in Umlauf. Für alle Produktgenerationen, welche ab "Anfang 2021" eingeführt werden, verwendet Apple eine Zufallszahl, aus welcher sich die Herkunft und Produktionswoche nicht mehr direkt ermitteln lässt. Dies gilt laut dem Memo nicht für bestehende Produkte, sondern nur bei neuen Produktreihen. Ursprünglich wollte Apple diese Änderung bereits Anfang 2020 durchführen, doch wurde die Einführung aus unbekannten Gründen auf Anfang 2021 verschoben.Aus der Zufallszahl sind keine Rückschlüsse mehr auf den Produktionsort oder das Herstellungsjahr mehr möglich – nur noch Apple kann diese Informationen ermitteln. Betrüger haben es so deutlich schwerer: Bei weitem nicht alle Zufallszahlen sind vergeben und somit ist es nicht mehr einfach möglich, eine gültige Seriennummer zu erraten. Selbst wenn es Betrügern gelingt, eine gültige Seriennummer zu erraten, ist es unwahrscheinlich, dass diese auch genau zu der Ausstattung des fingierten Garantie- oder Rückgabe-Falls passt.Die neuen Seriennummern sind zwischen 8 und 14 Zeichen lang – zu Beginn verwendet Apple eine 10-stellige Zufallszahl-Seriennummer. Ob Apple dem Kunden weiterhin eine Möglichkeit bietet, die Daten eines Macs anhand der Seriennummer einzusehen, ist noch unbekannt.