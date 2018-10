Zombie-iPhones: Wie Apple gegen Garantie-Betrug vorgeht

Vor einer Woche kam ein Bericht auf , dass Betrüger durch perfide Maschen einen Milliardenschaden bei Apple anrichten, die besonders in China weit verbreitet sind. Kriminelle erwerben ein iPhone auf regulärem Weg samt Garantie oder nehmen gestohlene Handys – und tauschen wertvolle Komponenten wie zum Beispiel das Logic Board gegen gefälschte, nicht funktionierende Teile aus. Daraufhin wird das modifizierte iPhone in einen Apple Store zwecks Rückgabe oder Garantie-Reparatur gebracht – und die Betrüger erhalten entweder die Gutschrift des Kaufpreises oder ein repariertes iPhone. Die erbeuteten Komponenten sind begehrt und lassen sich teuer weiterverkaufen – wie auch das reparierte Smartphone.Dabei verwenden die Täter sogar gefälschte Seriennummern, um eine Reparatur von Geräten zu erwirken, die sich bereits außerhalb der Garantie befinden. Da das Innenleben ausgetauscht wurde, lässt sich nicht mehr kontrollieren, ob die angegebene Seriennummer tatsächlich zu dem fraglichen Gerät passt.Seit einiger Zeit setzt Apple aber ein besonderes Gerät in den Apple Stores ein, welches solche "Zombie-iPhones" erkennen soll. Das Tool wird über den Lightning-Anschluss am iPhone und mittels eines USB-A-Steckers an einem Mac angeschlossen. Über dieses Verfahren kann Apple in vielen Fällen die Seriennummern von echten iPhones auslesen, selbst wenn sich das Gerät nicht mehr einschalten lässt – etwa durch einen Wasserschaden oder ein defektes Logic-Board.Gefälschte Seriennummern fliegen so sofort auf. Lässt sich die Seriennummer über Apples "Zombie-Check" gar nicht auslesen, kontrollieren die Apple-Mitarbeiter das Gerät genauer, ob es sich bei den Innereien um echte Komponenten handelt. In den meisten Fällen sei Apples neuer Test erfolgreich und könne die Seriennummer trotz weitreichenden Schäden noch erkennen – es gibt aber auch Fälle, bei denen das Logic Board zu stark beschädigt ist, um die Seriennummer zu ermitteln.Lange Zeit setzte Apple das Gerät nur in China ein – seit Februar 2018 steht es aber in den meisten Apple Stores wie auch für authorisierte Apple-Service-Partner außerhalb von China zur Verfügung, um die Betrugsmasche zu erkennen.