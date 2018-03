YouTube für iOS: So aktivieren Sie den neuen Dark Mode

Hier finden Sie den Schalter

Altgediente YouTube-Veteranen werden den Dark Mode längst aus der Webversion der Videoplattform kennen; dort hat ihn Google bereits vor einem knappen Jahr optional eingerichtet (MTN berichtete: ). Nun ist er auch in der iOS-App angekommen und für die Android-Variante angekündigt.Wie immer bei der YouTube-App erfährt man das nicht auf die Art, wie es eigentlich sein sollte, nämlich über die Updatebeschreibung. Die YouTube-Entwickler haben schon lange aufgehört, dort die tatsächlichen Änderungen bekanntzugeben: die englische Version spricht immer von »generellen Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen«, im deutschen App Store wird man seit einem Dutzend Versionen mit dem nie alternden Jokus-Updatetext »Wir haben Fehler behoben, die Leistung gesteigert, den Müll runtergebracht und den Rasen gemäht – Zeit für ein Nickerchen.« konfrontiert.Um den Dark Mode zu aktivieren, ist zuerst ein Neustart der App notwendig (YouTube im App Switcher gänzlich deaktivieren und dann neu öffnen). Dann erscheint der neue Schalter, wenn man das Nutzerkonto in der oberen rechten Display-Ecke öffnet und auf »Einstellungen« klickt. Hier ist er ganz oben zu finden.Dunkel-Modi sind natürlich in erster Linie Geschmackssache und bieten ein zusätzliches, optionales Gewand für eine App. Für das iPhone X hat der Dark Mode aber auch ganz praktische Vorteile: Das OLED-Display, welches auf Hintergrundbeleuchtung verzichtet und aus sich selbst heraus leuchtende Pixel aufweist, spart bei der Darstellung dunkler Displaybereiche messbar Energie. Nutzer des neuesten Highend-iPhones profitieren also auch jenseits des rein Ästhetischen. Seit langer Zeit spekuliert die Gerüchteküche, dass Apple für das iOS-System einen generellen Dark Mode entwickeln möchte (einzelne Apps wie etwa die Uhr-App haben bereits regulär auf dunkle Oberflächen umgestellt). Zwar gibt es ihn bis jetzt nicht regulär, über die »intelligente Farbumkehr« ist allerdings derselbe, fürs iPhone X sehr vorteilhafte Effekt zu erreichen (siehe diesen MTN-Tipp: So funktioniert die intelligente Farbumkehrung ).