Fast ein »Dark Mode« in iOS 11: So funktioniert die intelligente Farbumkehrung

So aktivieren Sie die intelligente Farbumkehr

Die allermeisten iOS-Anwendungen verlassen sich auf Weiß oder helle Farben als Hintergründe der Benutzeroberfläche. Lange spekulierten Beobachter darüber, dass Apple in absehbarer Zukunft einen alternativen GUI-Modus in iOS implementieren werde, welcher auf dunkle Farbtöne für die Bedienelemente setze. Spätestens seit sich deutlich ankündigt, dass Apple auf OLED-Displays umstellt, ist dieses Thema wieder auf der Tagesordnung, denn die organischen LEDs verbrauchen bei dunklen Inhalten deutlich weniger Strom als bei hellen.Wer aber schon bei iOS 11 auf einen offiziellen Dark Mode hoffte, sieht sich enttäuscht. Trotzdem bringt das System einen Schritt in genau diese Richtung: die »intelligente« Farbumkehrung. Jeder Farbwert eines Pixels wird vom Maximalwert abgezogen, also invertiert, sodass sich beispielsweise Weiß zu Schwarz und Schwarz zu weiß verkehrt. Im Unterschied zur »klassischen« Farbumkehrung, die es bereits seit einiger Zeit in iOS gibt, wendet die intelligente Funktion die Umkehrung aber nicht auf alle dargestellten Inhalte an. Der Entwickler kann bestimmte Elemente davon ausschließen, beispielsweise Farbbilder, von denen man nicht gerne nur das Negativ erblicken möchte.Allerdings müssen Entwickler diese Ausnahmen in ihren Apps erst noch definieren. Auch Apple selbst hat diesen Prozess noch nicht abgeschlossen. So sorgt die intelligente Farbumkehr beispielsweise in der Karten-App noch dafür, dass man von bizarr-rosanen Kontinenten und giftig-orangenen Meeren überrascht wird. Viele andere Apps, etwa Musik, Fotos, Nachrichten, Notizen oder der App Store, verwandeln sich dagegen fast schon in einen vollwertigen Dark Mode.Die intelligente Farbumkehr versteckt sich unter iOS 11 in der Einstellungen-App unter Allgemein > Bedienungshilfen > Display-Anpassungen > Farben umkehren. Hier steht sowohl »intelligent« als auch »klassisch« zur Auswahl (direkter Vergleich: siehe Bilder). Wer möchte, kann auch einen Shortcut für die Home-Taste dafür einrichten. Dazu gehen Sie in der Einstellungen-App unter Allgemein > Bedienungshilfen > Kurzbefehl und markieren dort »Farben umkehren - intelligent«. Ein dreifacher Home-Tastendruck sorgt dann für die eingeblendete Option, den »Fast-Dark-Mode« zu aktivieren.