YouTube: HDR für iPhone Xs und iPhone Xs Max verfügbar

iPhone Xs, iPhone Xs Max und iPhone X unterstützen HDR

Die Update-Beschreibungen der YouTube-App für iOS sind in der Regel augenzwinkernde, aber relativ nichtssagende Standardtexte. So ist es auch bei der Aktualisierung vom 24. September. Dabei hält das Update ein attraktives neues Feature für Nutzer der beiden 2018er OLED-iPhones bereit. Anwender des iPhone Xs und iPhone Xs Max können fortan auf ihrem iDevice HDR aktivieren, sofern das jeweilige Video High Dynamic Range unterstützt.Anwender finden die Option in den Einstellungen des abgespielten Clips. Über die drei Punkte im rechten oberen Bereich des Videofensters geht es zu „Qualität“. Für das iPhone Xs und iPhone Xs Max lässt sich außer der Auflösung auch die HDR-Funktion festlegen – also zum Beispiel „720p60 HDR“ oder „1080p60 HDR“. Normalerweise aktiviert sich HDR automatisch, sofern das Abspielgerät damit zurechtkommt und die Internetgeschwindigkeit reicht. Für das iPhone X gibt es das Feature übrigens schon seit längerem. Die aktuelle YouTube-Version benötigt mindestens iOS 9 und ist kostenlos erhältlich (App Store: Während YouTube HDR für das iPhone X, iPhone Xs und iPhone Xs Max bereitstellt, müssen Nutzer der iDevices nach wie vor auf höhere Auflösungen als 1080p warten. Das hängt höchstwahrscheinlich mit Googles VP9-Codec zusammen, den Apple weder auf dem Mac in Safari noch auf dem Apple TV oder iOS-Geräten unterstützt. YouTube kodiert 1440p- und 4K-Videos schon seit einiger Zeit mit VP9, weshalb Apple-Apps oder -Geräte bei vielen Videos mit Auflösungen über 1080p außen vor bleiben. In macOS etwa ist Chrome vonnöten, wenn Anwender neuere 4K-Videos via YouTube schauen möchten.