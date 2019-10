YouTube-Channel des Apple Supports: Praktische Erklärvideos für viele Bereiche

Breites Themenspektrum für alle Apple-Betriebssysteme

Neue Features wie Sidecar werden erklärt

Wenn Nutzer nach Hinweisen zur Bedienung ihrer Apple-Geräte oder bestimmten Features suchen, werden oft Google oder YouTube um Rat gebeten. Was einige Anwender vielleicht nicht wissen: Der Apple Support betreibt auf der Video-Plattform einen eigenen Channel , über den das Unternehmen aus Cupertino regelmäßig neue Tipps-und-Tricks-Clips veröffentlicht.Die Titel der Videos fangen häufig mit „How to…“ an, was auf die ratgeberhaften Inhalte hinweist. Nutzer können über den Channel nicht nur nach Antworten auf Bedienungsfragen suchen, sondern auch neue Funktionen und Möglichkeiten von iPhones, iPads, Macs oder der Apple Watch entdecken.Die Ratgeber-Videos beziehen sich auf ein breites Spektrum an Inhalten. Von iOS-Features über Watch-Funktionen bis hin zu Erläuterungen bezüglich iCloud gibt es viele interessante Themen, die Apple behandelt. In einem Video erklärt das Unternehmen sogar, wie sich der seit einiger Zeit im Apple Store erhältliche Xbox Wireless Controller oder ein Dualshock 4 Wireless Controller mit einem Apple TV, iPad oder iPhone verbinden und nutzen lässt.Zusätzlich zeigt Apple, wie Kunden Support-Termine in Apple Stores vereinbaren können. Passend dazu gibt es ein weiteres Video, in dem das Unternehmen erläutert, welche Schritte erforderlich sind, um iPhones für Reparaturtermine vorzubereiten. Dazu gehören unter anderem die Erstellung eines Backups und die Aktualisierung auf die jeweils aktuelle iOS-Version. Zudem sollte „Finde mein iPhone“ in den Einstellungen deaktiviert werden.Auch hinsichtlich neuer iOS- , macOS oder watchOS-Versionen kann der YouTube-Channel des Apple Supports eine Hilfe sein – beispielsweise wenn es darum geht, herauszufinden, wie bestimmte neue Features funktionieren und ob eventuell weitere Einstellungsmöglichkeiten hinzugekommen sind. Zur Sidecar-Funktion von macOS Catalina (10.15) etwa hat Apple ebenfalls einen Clip veröffentlicht, in dem Nutzer sehen, wie sie ein iPad als zweites Display ihres Macs einrichten können.