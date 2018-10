Xiaomis Mi Mix 3 ganz ohne Displaynase – zurück zum Ausfahrmechanismus

Bei Bedarf fährt die Kamera aus

Die Ausstattung des Mi Mix 3

Apple gibt der gesamten Branche oft einen Weg vor, den dann fast alle einschlagen. Sei es der Erfolgszug der Ultrabooks, die sich allesamt am Konzept des keilförmigen MacBook Air orientierten, sei es der Wandel vom tastenbasierten Mobiltelefon hin zum Smartphone mit wenigen Schaltflächen – oder eben die Displaynase am oberen Rand. Gab es bei der Einführung des iPhone X auch von Konkurrenten Spott, so erschienen rasch sehr viele Android-Smartphones mit selbigem Designmerkmal. Sogar die aktuelle Pixel Serie von Google bringt eine "Notch" mit – dabei verfügt das Gerät noch nicht einmal über Gesichtserkennung per Frontkamera. Während auch Xiaomi zunächst die markante Displaykerbe verbaute, gelang es dem Hersteller, beim gerade präsentierten Mi Mix 3, komplett darauf zu verzichten.Allerdings bediente sich Xiaomi dazu einer Mechanik, die man seit einem Jahrzehnt nicht mehr im Smartphone-Sektor kennt und verbaut einen Ausfahrmechanismus. Konnte man bei den Smartphones der frühen Tage eine Tastatur ausziehen oder ausklappen, so setzt das Mi Mix 3 auf ein nicht dauerhaft sichtbares Kamera-Arsenal. Dieses tritt erst in Erscheinung, sobald der Nutzer die Frontkamera aktiviert. Dadurch gelingt es, nahezu die komplette Front mit Displayfläche ohne Aussparung zu versehen – 93,8 Prozent um genau zu sein. Zum Vergleich: Beim iPhone X und Xs sind es 82,9 Prozent. Huawei ist nicht der erste Hersteller mit Ausfahr-Kameras – auch das Oppo Find X setzt auf eine vergleichbare Mechanik.Befeuert wird das Mi Mix 3 mit einem Snapdragon 845, dem 10 GB Arbeitsspeicher zur Seite stehen. Die rückseitigen Kameras (vier an der Zahl) lösen mit 12 bis 24 MP auf, das Display bringt es auf eine Auflösung von 1080p bei 6,4"-Displaydiagonale. Der Fingerabdrucksensor ist auf der Rückseite angebracht, im Display selbst gibt es keine Erkennung. Preislich beginnt die neue Serie bei knapp 500 Dollar, in diesem Fall gibt es 128 GB internen Speicher und 6 GB RAM. In China beginnt der Verkauf bereits nächste Woche, die internationale Markteinführung lässt allerdings noch etwas auf sich warten.