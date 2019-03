Wurde Apples 4K-DRM geknackt? Raubkopie von "Aquaman" aufgetaucht

"WEB-DL" deutet auf iTunes Store hin



Eine Raubkopie der 4K-Version von "Aquaman" ist im Netz aufgetaucht.

Foto: Warner Bros.

Eine Raubkopie der 4K-Version von "Aquaman" ist im Netz aufgetaucht.Foto: Warner Bros.

Weder bei Netflix noch bei Amazon verfügbar

Schwachstelle im Apple TV?

Raubkopien von Filmen finden sich zuhauf im Internet. Streaming-Plattformen und Download-Anbieter setzen daher auf digitales Rechtemanagement (DRM). Aber das kann - wie alle Schutzmechanismen - geknackt werden. Offenbar ist Hackern das jetzt mit Apples DRM gelungen: Seit einigen Tagen kursiert auf Torrent-Seiten eine 4K-Version von "Aquaman", die höchstwahrscheinlich aus dem iTunes Store stammt.Auf die Herkunft deutet zumindest der Name hin, unter dem das illegale Angebot im Netz verteilt wird: Er enthält die Zeichenkette "WEB-DL". Diese findet sich typischerweise in Filmdateien, die im iTunes Store offeriert werden, berichtet TorrentFreak. Der zeitliche Aspekt spricht ebenfalls dafür, dass es sich um einen Rip der von Apple angebotenen Version handelt: Die Raubkopie landete auf den Torrent-Seiten nämlich nur wenige Tage nach dem Erscheinen der erfolgreichen Comicverfilmung in Cupertinos virtuellem Filmladen.Andere Quellen als der iTunes Store kommen kaum in Frage, die 4K-Version von "Aquaman" ist nämlich weder bei Netflix noch bei Amazon Video erhältlich. Ins Angebot von Vudu wurde sie erst nach dem Erscheinen der Raubkopie aufgenommen. Es ist daher anzunehmen, dass es einem oder mehreren Hackern gelungen ist, Apples DRM zu knacken und so den Film zu entschlüsseln und anzubieten.Wie es den Hackern gelungen ist, dass Rechtemanagement zu überwinden, ist zurzeit noch völlig unklar. Da im iTunes Store angebotene 4K-Inhalte nur auf dem Apple TV verfügbar sind, könnten sie eine bislang unbekannte Schwachstelle des Geräts oder von tvOS ausgenutzt haben. Apple jedenfalls dürfte bereits alarmiert sein und alles daran setzen, eine eventuelle Lücke zu schließen. Mittlerweile sind nämlich mit "Spider-Man: A New Universe" und "Can You Ever Forgive Me?" Raubkopien von zwei weiteren 4K-Filmen aufgetaucht, die ebenfalls aus dem iTunes Store stammen könnten.