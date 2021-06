World of Warcraft "The Burning Crusade" erscheint – wieder einmal

Nach Classic nun "Burning Crusade Classic"

Der 1. Juni geht für viele Helden der Östlichen Königreiche sowie Kalimdor mit wichtigen Änderungen einher, denn das dunkle Portal öffnet und erlaubt es Abenteurern, erstmals die Scherbenwelt zu betreten. Dort warten Dämoneninvasionen, viele neue Instanzen und Aufgaben, mächtige Ausrüstung, fliegende Mounts – und das Maximallevel steigt von 60 auf 70. In den USA noch heute, hierzulande in den Morgenstunden des 2. Juni, erscheint nämlich das erste große Add-On für World of Warcraft mit Bezeichnung "The Burning Crusade". Wer nun ein merkwürdiges Déjà-vu hat und glaubt, dies vor 14 Jahren schon einmal gehört zu haben, erinnert sich korrekt. Die erste Veröffentlichung von "BC" erfolgte nämlich tatsächlich vor fast eineinhalb Jahrzehnten, nun wiederholt sich der Release für World of Warcraft "Classic".Vor fast zwei Jahren eröffnete Blizzard die sogenannten Classic-Server, auf denen alles so ablief, wie man es zur Anfangszeit des erfolgreichsten Online-Rollenspiels der Computerspiel-Geschichte kannte. Zwar gab es nie offizielle Aussagen zu den Spielerzahlen, allerdings stellte sich schnell heraus, dass die Classic-Server mehr als nur ein kurzer Gag für ein paar Nostalgiker waren. Auch vor dem jüngsten Patch, als die beiden neuen Rassen (Draenai und Blutelfen) eingeführt wurden, waren die Hauptstädte stark bevölkert. Wie einst zu "Vanilla-Zeiten", also 2005 und 2006, entstanden Gilden und Raidgruppen, die nach den Schätzen von Molten Core, Blackwing Lair oder Naxxramas trachteten.Burning Crusade erfordert lediglich ein Abo des normalen Hauptspiels, die Erweiterung muss nicht einmal gesondert erworben werden. Wer sich auf den Weg zum Dunklen Portal begibt, entdeckt aber im Vergleich zu Januar 2007 dennoch einige Änderungen. Der eingesetzte Client beinhaltet bereits alle Änderungen, die Blizzard mit den damaligen BC-Patches vornahm. Beispielsweise gibt es jetzt schon Reittiere ab Level 30 und viele andere "Quality of Life"-Verbesserungen, die es etwas komfortabler machen. Ansonsten hat sich aber wenig geändert und die Scherbenwelt wartet einmal mehr auf Menschen, Orks, Elfen, Tauren, Zwerge, Untote, Draenei und Blutelfen.