Workflow 1.7.5: iOS-Automatisierung ohne else-Bedingung

Das von Apple im Frühjahr übernommene Workflow zur Automatisierung von iOS-Funktionen hat ein weiteres Update erhalten (zur App: ). Die neue Version 1.7.5 legt durch reine if-Bedingungen ohne otherwise-Alternative deutlich mehr Flexibilität an den Tag als bislang und erhöht damit die Übersicht bei der Bearbeitung der Workflows.Um eine reine if-Bedingung ohne Alternative zu erstellen, schiebt man diese in gewohnter Weise in den Workflow, woraufhin zunächst eine if-otherwise-Bedingung erscheint. Mit der neuen Version lässt sich der otherwise-Bereich allerdings über ein X löschen, sodass eine rein optionale Bedingung entsteht.Neben dieser Änderung bietet die neue Workflow-Version auch extrem viele Fehlerbehebungen. So wird nun beispielsweise die Situation behandelt, wenn ein serverseitiges SSH-Script mit Fehler abbricht. Ebenso erfolgt das Einfügen von Variablen zuverlässiger. Zu guter Letzt hat Apple auch die Kompatibilität zum kommenden iOS 11 an vielen Stellen verbessert.Über Workflow lassen sich Apps, Fotos, Kamera, Musikwiedergabe, Sensoren, Standort, Teilen-Funktion, Uhr, Web-Dienste und Zwischenablage miteinander verbinden und teilautomatisieren. Es ähnelt in seinen Möglichkeiten Automator, wobei sich fertige Workflows in der App, über ein Widget und als Teilen-Funktion starten lassen. Dadurch lassen sich Dinge filtern, bearbeiten oder aufteilen.Workflow setzt mindestens iOS 9.0 voraus und ist seit der Übernahme durch Apple kostenlos im App Store verfügbar. In der App ist bereits eine große Auswahl fertiger Workflows enthalten, wie beispielsweise Download der Web-Adresse (URL) aus der Zwischenablage oder Erzeugung eines PDFs aus beliebigen geteilten Inhalten einschließlich Webseiten.