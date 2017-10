Wireless Charging: Diese Autos können das iPhone 8 kabellos aufladen

Neue iPhones im Auto aufladen

iPhone 8 Plus für manche Ladestationen zu groß

Apple hat ein neues Support-Dokument veröffentlicht, das diverse Automobilhersteller auflistet, deren Fahrzeuge Wireless Charging nach dem Qi-Standard unterstützen. Qi ist nötig, damit die kabellosen Ladestationen der Fahrzeuge das iPhone 8 und 8 Plus mit Energie versorgen können.Apple nennt diverse Autoanbieter, deren Wireless-Charging-Stationen innerhalb der jeweiligen Fahrzeuge das iPhone 8 und 8 Plus mit Strom beliefern können. Dazu gehören Audi, BMW, Chrysler, Ford, Honda, Mercedes-Benz, PSA, Toyota, Volkswagen und Volvo. Apple geht nicht darauf ein, welche spezifischen Modelle besagter Hersteller über einen Qi-Charger verfügen.Dafür weist Apple auf konkrete Automodelle der Marken Buick, Cadillac, Chevrolet und GMC hin, deren Stromladesysteme für iPhone 8 und 8 Plus ausgerichtet sind. Es handelt sich um die 2018er-Modelle von GMC Terrain, GMC Yukon, GMC Sierra, Chevrolet Bolt, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Silverado, Chevrolet Suburban, Cadillac Escalade und Buick Enclave. Frühere Varianten der aufgeführten Autos erfüllen nicht den Qi-Standard und arbeiten demzufolge auch nicht mit den neuen iPhone-Modellen zusammen.Apple spricht mit Bezug auf das iPhone 8 Plus explizit davon, dass das Gerät mit der Wireless-Charging-Funktion des jeweiligen Fahrzeugs funktionieren „könnte". Der Konzern empfiehlt Kunden, vor dem Autokauf zu prüfen, ob das 5,5-Zoll-iPhone überhaupt in das Ladefach passt.Übrigens erwähnt Apple das nächste Woche erscheinende iPhone X an keiner Stelle des Support-Dokuments. Wahrscheinlich wird der Inhalt nach der iPhone-X-Veröffentlichung entsprechend angepasst, da auch Apples neues iPhone-Flaggschiff Wireless Charging unterstützt.