Mophie Wireless Ladestation: Kabelloses Aufladen für iPhone X, iPhone 8 und 8 Plus

Für iPhone X, iPhone 8 und 8 Plus optimiert

iPhone X, iPhone 8 und 8 Plus bieten als erste Apple-Smartphones die Möglichkeit, den Akku kabellos aufzuladen. Da Apples eigene Ladematte AirPower erst im Laufe des nächsten Jahres fertig wird, müssen Nutzer der neuen iPhone-Generation zunächst auf Drittanbieterprodukte zurückgreifen, wenn es um Wireless Charging geht. Während die Belkin Boost Up (Store: ) erst im Oktober auf den Markt kommt, ist die Mophie Wireless Ladestation (Store: ) bereits verfügbar.[banner]Apple empfiehlt außer der Belkin Boost Up auch die entsprechende Ladestation von Mophie. Die Mophie Wireless Ladestation bietet eine kreisrunde, gummierte Kunststoffoberfläche, die sofort bei Kontakt des Smartphones damit beginnt, das Gerät kabellos aufzuladen. Mophie verwendet die standardisierte Qi-Technologie und ermöglicht Ladeprozesse mit bis zu 7,5 Watt Leistung. Dünne iPhone-Hüllen stören den Ladevorgang nicht.Laut Mophie wird „superschnelles kabelloses Laden mit einem kostenlosen Softwareupdate möglich, das später in diesem Jahr kommt.“ Demnach liefert der Wireless Charger bis zum Erscheinen der Aktualisierung eine etwas verringerte Ladegeschwindigkeit als die angegebenen 7,5 Watt.Die schwarze Mophie Wireless Ladestation wurde speziell für die diesjährigen iPhone-Modelle optimiert und ist für 64,95 Euro im Apple Store verfügbar (Store: ).