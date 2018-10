Wird "Haptic Touch" 3D Touch ganz ersetzen? Apple verspricht funktionelle Ausweitung

Der neue Ansatz: Haptic Touch

Apple verspricht Ausweitung von Haptic Touch

Lieber konsequentes Haptic Touch als halbherziges 3D Touch?

Es gibt ernstzunehmende Hinweise darauf, dass die Tage von 3D Touch gezählt sind. Die Erkennung verschiedener Druckstärken war eine der großen Neuerungen des iPhone 6s, vorgestellt im Herbst 2015. Drei Jahre später hat sich aber noch immer nichts an der Tatsache geändert, dass nicht der gesamte iOS-Kosmos auf 3D Touch umgestellt wurde. Bei iPads implementierte Apple die Technologie nie, denn bei den großen Displays war es technisch zu aufwändig, auch das iPhone XR verzichtet darauf. Beim iPhone Xs sowie iPhone Xs Max strich Apple 3D Touch zwar noch nicht, Berichten zufolge könnte dies bei der 2019er Generation aber bereits gänzlich anders aussehen.Ein Nachfolgekonzept ist bereits auf dem Weg, denn das iPhone XR setzt auf "Haptic Touch". Genau genommen handelt es sich dabei aber nur um einen neuen Marketingnamen für ein altbekanntes Funktionsprinzip: Lange auf eine Schaltfläche oder ein Element der Oberfläche zu drücken löst eine andere Handlung als der normale Kurz-Tipp aus. Schon in iPhoneOS 2 gab es den "Long Press" – beispielsweise um Apps umzusortieren. Beim iPhone XR und Haptic Touch geschieht allerdings noch mehr, denn die Taptic Engine quittiert Eingaben mit kurzer Vibration. Apple ersetzte damit einige Möglichkeiten von 3D Touch, allerdings nicht alle. Weder steht via Haptic Touch Voransicht von Webseiten noch generelle "Peek and Pop"-Funktionalität zur Verfügung.Jetzt gibt es die Stellungnahme von Apple, dass man im Laufe der Zeit weitere Funktionen nachliefern wolle. Zwar geht aus der Aussage nicht hervor, wie stark Haptic Touch hinzugewinnt – sollte 3D Touch allerdings tatsächlich ab kommendem Jahr verschwinden, käme Apple um eine Ausweitung nicht herum. Apple könnte damit den Zustand herstellen, dass iPhone und iPad dieselben Touch-Befehle unterstützt, was es auch Entwicklern deutlich einfacher macht. Schwierig daran bleibt allerdings, dass einige Funktionen jetzt bereits per "Long Press" aufzurufen sind und die lange Display-Berührung daher nicht beliebig einsetzbar ist.Die Probleme von 3D Touch hatten wir in diesem Artikel näher skizziert: . Eine konsequente Umsetzung von Haptic Touch, sowohl für iPhone als auch iPad, könnte die bessere Lösung als eine nicht stringente Implementierung von 3D Touch sein. Natürlich stieße Apple mit einem solchen Schritt Nutzern vor den Kopf, die intensiv von 3D Touch Gebrauch machen – und alle Funktionen werden sich nicht mit Haptic Touch nachbilden lassen.