„Windows ist zurück!“: Microsoft plant große UI-Modernisierung

Visuelle Neuerungen für besseres Nutzungserlebnis

Fluent Design System konsequent umgesetzt

Apple überraschte auf der 2020er WWDC bei macOS Big Sur mit einer komplett überarbeiteten Benutzeroberfläche. Microsoft scheint jüngsten Meldungen zufolge eine ähnlich weitgreifende Änderung der Windows-UI zu planen und dazu Fachpersonal zu suchen. Eine kürzlich veröffentlichte Stellenanzeige des Unternehmens für die Position des „Senior Software Engineer“ birgt Hinweise auf die Umgestaltung. Pläne hinsichtlich Designänderungen in Windows gibt es zwar schon länger, doch die Neuerungen werden voraussichtlich noch umfangreicher ausfallen als ursprünglich angenommen – und noch in diesem Jahr umgesetzt.Microsoft versprach Jobkandidaten in der ursprünglichen Version der Stellenanzeige die Mitarbeit an maßgeblichen Neuerungen des hauseigenen Betriebssystems. Gemeinsam mit der Surface-Sparte und OEM-Partnern gehe es um nicht weniger als eine weitreichende Modernisierung und Frischzellenkur für die Benutzeroberfläche. Das Ziel des neuen Design sei es, Nutzern zu suggerieren: „Windows ist zurück!“ Anwender sollen Windows als das Betriebssystems mit dem besten Nutzungserlebnis empfinden.Nachdem die für eine Microsoft-Stellenanzeige etwas hochtrabenden Formulierungen publik und über soziale Netzwerke verbreitet wurden, entfernte das Unternehmen die entsprechenden Textpassagen. Die aktualisierte Fassung ist weiterhin abrufbar.Die anstehenden UI-Änderungen für Windows sind schon lange kein Geheimnis mehr. Microsoft kündigte zwar schon vor Jahren eine Renovierung der Benutzeroberfläche im Zuge des Fluent Design System, doch bis heute zeigen sich viele UI-Elemente inkonsistent und wenig einheitlich. Diverse Nutzer kritisieren entsprechend die mangelnde Konsequenz des Unternehmens bei der Umsetzung.Vor einigen Monaten ließen Berichte über UI-Modernisierungen unter dem Codenamen „Sun Valley“ neue Hoffnungen aufkommen. Microsoft wolle insbesondere das Startmenü, den Explorer und die eigenen Apps visuell modernisieren. Dazu gehören beispielsweise neue Schieberegler , Buttons und andere Kontrollelemente. Zusätzlich soll der Tablet-Modus für Surface-Geräte optimiert werden. Microsoft möchte die meisten der anvisierten Neuerungen laut Meldungen bis Ende 2021 umsetzen.