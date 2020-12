Kurz: Benchmark zu Windows auf M1-Macs, Kalibriertool für Apple Pro Display XDR

Kalibriertool für Apple Pro Display XDR

Anfang der Woche hatten wir berichtet, wie sich ARM-Windows mittels QEMU auf M1-Macs ausführen lässt . Aus lizenzrechtlichen Gründen ist dies eigentlich untersagt, dennoch demonstrierte der Versuch, was technisch möglich ist. Inzwischen gibt es auch erste Rückmeldungen bezüglich der Performance – diese ist erwartungsgemäß gut. Geekbench zufolge kann das MacBook Air (1.288 Punkte Single Core, 5.685 Punkte Multicore) ein Surface Pro X (800 Punkte Single Core, 3000 Punkte Multicore) deutlich hinter sich lassen. Dass Windows auf dem kompakten Apple-Notebook schneller läuft, als auf einem Microsoft-eigenen Gerät, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Bis es offizielle Wege gibt, um "Windows on ARM" auf einem M1-Mac auszuführen, ist aber noch ein weiter Weg zu gehen. Apples Softwarechef Craig Federighi äußerte sich kürzlich in einem Interview zu dieser Frage und betonte , Microsoft sei nun am Zug. Unbekannt ist, ob Apple und Microsoft aber ernste Absichten hegen, in dieser Frage zu kooperieren.Mit der gerade erst erschienenen "Display Firmware 4.2.30" für das Pro Display XDR liefert Apple auch ein neues Kalibrierungstool mit. Ein Support-Dokument erklärt, welche Schritte der Anwender zu befolgen hat, wenn beispielsweise für einzelne Projekte eine bestimmte Kalibrierung erforderlich ist. Auf dem Mac muss zur Verwendung des Tools mindestens macOS 10.15.6 Catalina installiert sein. Apple gibt außerdem einige Tipps zum Umgebungslicht sowie dem bestmöglichen Setup für Spektroradiometer, um Lichtmessungen vorzunehmen. Apple unterstützt derzeit die Modelle Photo Research SpectraScan PR-740, PR-745/ PR-788 sowie Colorimetry Research CR-300. Für akkurate Ergebnisse empfiehlt Apple übrigens eine 30-minütige Aufwärmzeit. Ist man unzufrieden, so lassen sich die Werkseinstellungen schnell wieder über den "Pro Display XDR Calibrator" zurücksetzen. Wie viele Anwender sich für Apples professionelles Display entschieden haben, wurde bislang nicht bekannt. Apples Comeback in den Displaymarkt erfolgte vor ziemlich genau einem Jahr – aktuell zu Preisen ab 5.360,35 Euro.