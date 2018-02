Verkaufsstart des Apple HomePod

Großbritannien leutet Europastart in wenigen Minuten ein

Apples intelligenter Lautsprecher HomePod ist bei den ersten Privatkunden angekommen. Wie immer bei Produktstarts profitieren die Staaten westlich der Datumsgrenze als erste vom Beginn der Verkaufstarttages. So erhielten Frühbesteller in Australien schon seit etwa Mitternacht ihr HomePod-Paket und konnten in den Apple Stores von Perth bis Brisbane einen Blick auf das Gerät werfen. Einige von ihnen haben ihre gute Laune auch gleich über Twitter mit der Welt geteilt In wenigen Minuten, um etwa 9 Uhr unserer Zeit, öffnen auch die Stores auf der britischen Insel, womit der HomePod dann auch erstmals in Europa verfügbar wird. Im weiteren Verlauf des Tages startet das Gerät dann auch in den Vereinigten Staaten. Vorerst bleibt das Angebot auf diese drei englischsprachigen Staaten beschränkt. Apple hat aber bereits angekündigt, den HomePod noch in diesem Frühjahr auch in Deutschland und Frankreich auf den Markt zu bringen. Ein möglicher Starttermin hierzulande wäre der traditionelle Apple-Monat für neue Produkte März.Zwar lässt sich der HomePod über Apples Sprachassistenten Siri steuern, dennoch ist Apple deutlich anzumerken, dass das Gerät nicht als »Siri-Speaker« bezeichnet werden soll. Hauptfeature des Gerätes soll dagegen die Audioqualität sein: Das Raummessverfahren überprüft regelmäßig die Lage des Geräts im Verhältnis zu Wänden und Möbeln und der eingebaute A8-Chip ermittelt darauf die klangoptimalen Einstellungen. Sieben kreisförmig angeordnete Hochtonlautsprecher und ein Tieftöner sorgen dann für die Beschallung des Kunden. Einen wichtigen Schritt hat der AirPod allerdings noch vor sich: die versprochene AirPlay-2-Unterstützung, die erst mit der Freigabe von iOS 11.3 zu erwarten ist. Über AirPlay 2 lassen sich mehrere HomePods gleichzeitig von einem iPhone oder Mac aus ansteuern, sodass sogar Stereosound in einem Raum oder die gleiche Musik in zwei verschiedenen Räumen möglich wird. Apple-Music-Abonnenten können auch ohne iPhone direkt auf die Bibliothek von Apples Musikstreamingdienst über den HomePod zugreifen, ohne sich Sorgen um eine Gerätebeschränkung machen zu müssen.