Widersprüchliche Berichte: Doch kein Mini-LED bei kommendem iMac 27"?

Helleres Display – aber kein Mini-LED

Mehrere Farben zur Auswahl, Release im Frühling 2022

Den 24-Zoll-iMac brachte Apple mit der aktuellen Baureihe gehörig auf Vordermann: Neben dem M1-Chip erhielt das Produkt ein umfangreiches Redesign, das sich vor allem durch die geringe Dicke des Bildschirms auszeichnet. Ein iMac mit 27 Zoll Bildschirmdiagonale und ARM-Prozessor steht noch aus, dürfte aber nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Gerüchten zufolge wird Cupertino auch bei diesem Gerät eine andere Formsprache wählen. Immer wieder behaupten zudem Branchenkenner, dass der iMac 27" künftig mit einem Mini-LED-Display auftrumpft – eine Entwicklung, die bereits beim großen iPad Pro und dem neuen MacBook Pro zum Tragen kommt. Ein aktueller Bericht von DigiTimes verpasst diesen Hoffnungen jedoch einen Dämpfer.DigiTimes greift die Spekulationen um ein Mini-LED-Panel beim künftigen iMac 27" auf, hält jedoch keine gute Neuigkeiten bereit: Branchenquellen würden diesem Feature eine klare Absage erteilen. Apple setze weiterhin wie auch schon beim 24-Zoll-Modell auf ein herkömmliches LC-Display. Verbesserungen nehme das Unternehmen trotzdem vor: Im Vergleich zu den Vorgängergenerationen sei der Bildschirm heller, so DigiTimes. Tatsächlich widerspricht das Branchenblatt damit so manchen Analysten und Experten: Ein Mini-LED-Display mitsamt ProMotion-Technologie für eine Bildwiederholrate von 120 Hertz galten als einigermaßen sicher – zuletzt erklärte etwa Ross Young, dass Apple den Umstieg auf das neue Panel vollziehe (siehe hier ).DigiTimes zufolge können Käufer zwischen mehreren Farboptionen wählen. Apple spendierte bereits dem kleinen Modell sieben unterschiedliche Farbvarianten – ob diese für den neuen All-on-One-Rechner beibehalten werden, bleibt jedoch ungewiss. Ein dünneres Design sei ebenfalls vorgesehen, mit der Veröffentlichung rechnet der Bericht im Frühling 2022. So meldete DigiTimes bereits gestern, dass Apple mit der Bestellung der Komponenten begonnen habe (siehe hier ).