Produktion des iMac 27" mit M1-Chips soll bald anlaufen

Bildschirm mit Mini-LED und ProMotion

Dunklere Farben, M1 Pro und M1 Max zur Auswahl

Die Umstellung auf eigene Prozessoren ist für Apple bald abgeschlossen: Nachdem der Konzern auf dem "Unleashed"-Event im Oktober neue MacBook-Pro-Modelle mit M1 Pro und M1 Max vorstellte, steht nun nur noch der iMac mit 27"-Bildschirm und der Mac Pro aus. Die Gerüchteküche ist sich (fast) einig, dass Apple im kommenden Frühjahr den iMac 27" durch ein neues Modell ersetzt. Der neue Mac Pro soll allerdings erst Ende 2022 der Öffentlichkeit präsentiert werden.Aus Zuliefererkreisen will DigiTimes erfahren haben, dass Apple nun mit den Komponentenbestellungen für den großen iMac beginnt – dies ist meist ein recht sicheres Zeichen, dass Apple eine baldige Vorstellung plant. Zwar lag DigiTimes bei konkreten Vorhersagen bezüglich Apples Zukunftsplänen oftmals daneben – doch die Informationen aus Zuliefererkreisen erwiesen sich oftmals als richtig.Genau wie bei den neuen MacBook-Pro-Modellen soll Apple auch beim iMac auf ein Mini-LED-Display setzen. Dies hat den Vorteil, dass sich einzelne Regionen gezielt abdunkeln lassen, sodass hier nicht die Hintergrundbeleuchtung "durchschimmert" und den Kontrast reduziert. Der DigiTimes-Bericht spricht explizit von einem 27"-Bildschirm – doch die Gerüchteküche geht eher davon aus, dass Apple ein größeres Display mit 30" oder gar 32" verbaut. Der neue iMac soll auch ProMotion unterstützen: Hier passt Apple dynamisch die Bildwiederholfrequenz auf bis zu 120 Hz an, um noch flüssigere Animationen zu ermöglichen.Der Leaker "dylandkt", welcher schon die Benennung des M1 Pro und M1 Max voraussagte, geht davon aus, dass der größere iMac in einem ähnlichen Design wie der aktuelle iMac 24" daherkommt – allerdings in dunkleren Farbtönen. Anders als beim 24"-Modell wird Apple das größere Modell mit M1 Pro und M1 Max anbieten – wahrscheinlich in den gleichen Konfigurationen wie im MacBook Pro 14" und 16". Ob Apple den größeren iMac auch mit M1 ohne Namenszusatz anbietet, ist unklar. Aus der Gerüchteküche war hier zu hören, dass Apple vielleicht den Namen "iMac Pro" für die Modelle mit M1 Pro und M1 Max wiederbelebt.